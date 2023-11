Négy iskola képviseltette magát a rendezvényen: a kapuvári Berg Gusztáv Szakképző Iskola, Csornáról a Kossuth Lajos Szakképző Iskola, a Hunyadi János Technikum, valamint a Csukás Zoltán Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola. A Hunyadiból ügyviteli, illetve rendvédelmi szakokról érkeztek növendékek. Szakács és cukrász, műkörömépítő, fodrász és kozmetikus is képviseltette magát. Dr. Szalai László háziorvos beszélt hivatásáról. Helyi cég képviselői az ácsmesterséget mutatták be, bevezették az érdeklődőket a lemezvágásba és egyéb, tetőfedéssel kapcsolatos feladatokba. A kőműves és burkoló szakember a járólapozás technikáit mutatta be. A Csornai Rendőrkapitányság egyenruhásai a bűnözők elfogásának technikáját, az ujjlenyomat-olvasást, illetve az útlevél eredetiségének vizsgálatát szemléltették. A község kézművesmestereitől a gravírozást, a pirográfiát ismerhették meg, illetve a virágkötészetről is tanulhattak a fiatalok. A számok világába egy mérlegképes könyvelő vezette be az iskolásokat.