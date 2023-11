A jubileumi megemlékezésen a városvezetést Farkas Ciprián polgármester képviselte, de a meghívott vendégek között volt Marek János, a Soproni Tankerületi Központ igazgatója, Rösszer Renáta a tankerület gazdasági vezetője, igazgatóhelyettese, valamint Pongráczné Várnai Mária, önkormányzati képviselő is.

- Ez a százhúsz éves intézmény szép példája az önfeláldozásnak és az áldozatvállalásnak, hiszen Tóth Antal sopronnémeti földbirtokos saját javait ajánlotta fel az iskola létrehozására, az intézmény alapjainak lerakására. És hogy mennyire időszerű volt már akkor is ez az áldozatvállalás, mi sem bizonyítja jobban, hogy százhúsz éves az intézmény és ma is számos gyermek jár ide. Úgy hiszem, hogy a soproni lélek, a Genius loci (hely szelleme) nagyon jól megmutatkozik ebben a történetben is. A soproni és a Sopron környéki polgárság tudatos hozzáállását a közügyekhez, a közösséget érintő fontos kérdésekhez jól szimbolizálja ez a történet is, így egy kicsit ezt is ünnepeljük ma - osztotta meg gondolatait a városvezető.