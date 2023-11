60 éve írtuk - A szociális gondozottak helyzetéről tárgyalt a megyei tanács végrehajtó bizottsága

Csütörtökön délelőtt 9 órai kezdettel dr. Katona Lajoselnökletével ülést tartott Győrött a megyei tanács végrehajtó bizottsága. Első napirendi pontként a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a jóváhagyást igénylő ügyekről szóló jelentést tárgyalta meg, majd című napirendi pont került a végrehajtó bizottság elé György Ernő,a végrehajtó bizottság titkárának előterjesztésében.

„Panaszügyek, a lakosság közérdekű bejelentéseinek intézése a tanácsi szerveknél”

A megyei tanács végrehajtó bizottságához és szakigazgatási szerveihez érkezett bejelentések száma az elmúlt évhez képest emelkedett: 1960-ban 415, a következő évben 430, ez évben 640 bejelentés érkezett. A legtöbb bejelentés a mezőgazdasági osztály kapta. A panaszügyek intézése a szakigazgatási szerveknél javult. Úgyszólván valamennyi bejelentés kivizsgálása, elintézése határidőn belül, körültekintően történik. Az alsóbb tanácsok munkája színvonalának emelkedésével párhuzamosan javult a lakosság bejelentéseivel való foglalkozás is. A névtelen bejelentők száma csökkent. A megye öt járásához ez évben mindössze 21 névtelenül küldött bejelentés érkezett.

Forrás: Kisalföld Archív

A végrehajtó bizottság a jelentést elfogadta, majd a takarmányellátottságról és az állatállományáttereltetéséről szóló napirendi pontot vitatta meg Haraszti Lászlónak, a mezőgazdasági osztály vezetőjének előterjesztésében. A jelentés kimutatta, hogy a termelőszövetkezetek állattenyésztésének évről évre növekvő tervfeladatai mind nagyobb takarmánybázist igényelnek, s ezt az elmúlt években a kedvezőtlen időjárás következtében saját termésből, nem sikerült létrehozni. Ennek ellenére a tervezett állat- és állati termelték értékesítési terveket a hízósertés kivételével amegye tudja teljesíteni. Az átteleltetésre általában jól felkészültek a termelőszövetkezetek. A megyei takarmánygazdálkodási bizottság reálisan mérte fel a helyzetet, ahol lehetett, segítséget nyújtott és lelkiismeretesen ellenőrzött. Az abraktarmány-hiány fő oka, hogy az átlag termések alatta maradtak a tervezettnek. A szálastakarmány-helyzet az elmúlt évinél lényegesen kedvezőbb. A jelentés meghatározza, hogy az átteleltetés sikeres végrehajtása céljából melyek a tennivalók. Többek között meg kell szüntetni a termelőszövetkezetekben azt a gyakorlatot, hogy a silótakarmányokait tisztán, egy magukban etessék. A szálastakarmányok adagolását minden szövetkezetben be kell vezetni, továbbá takarmányfelelősöket kell beállítani, akik a meghatározott takarmányozási terveket kötelesek betartani. A mezőgazdasági osztályok apparátusa köteles rendszeresen ellenőrizni a szerfás épületek teljesítését. Végezetül leszögezi a jelentés: bár a termelőszövetkezetek közös állatállományának takarmánnyal való ellátottsága nem mondható jónak, de átgondolt intézkedésekkel, a szövetkezeti vezetők lelkiismeretes munkájával, az állatgondozók szakmai hozzáértésének növelésével megfelelően átteleltethető az állomány. A végrehajtó bizottság a napirendi pontot megvitatta, majd három pontból álló határozati javaslatot fogadott el.

Ezután a szociális otthonok működéséről szóló jelentést terjesztette a végrehajtó bizottság elé dr. Mike Zoltán, a megyei tanács egészségügyi osztályának vezetője. Az alapos, részletes jelentés az öregekről történő gondoskodás minden mozzanatával foglalkozik. Megyénkben nyolc szociális otthon van, a gondozottak száma nyolcszázhuszonkettő. A legtöbb beutalásra váró ember Győrött van. Hogy milyen nagy az igyekezet a gondozásra rászorulók minden tekintetben jó ellátására, arra utal, hogy 1953-ben 5800 forintba, ma 14 000 forintba kerül egyszemély eltartása. Számot adott a jelentés arról, hogy a szociális otthonok vezetői hogyan látják el munkájukat, hogy milyen áldozatos munkát végez az a ápoló személyzet, s részletesem foglalkozott azzal is, hogyan történik az öregek kulturális igényeinek kielégítése.

A végrehajtó bizottság csaknem minden tagja hozzászólt a vitához. Az öregek iránti tisztelet, szeretet, gondoskodni akarás jellemezte minden egyes hozzászólást. Dr. Székely Ferenc, a megyei egészségügyi állandó bizottság elnöke végig látogatta a megye minden szociális otthonát, s azt tapasztalta, hogy a legtöbb helyen minden rendben van, s ahol még hibák vannak, azok is elsősorban a túlzsúfoltságból, a helyiségek nem megfelelő számából erednek. Szaló Lajos elmondta, hogy a megyei tanács egészségügyi osztálya jól élt azokkal a lehetőségekkel, amelyekre a kormány módot ad az öregek sorsának megjavítására. Kiemelte dr. Nagy György szeretetteljes gondoskodását az öregek iránt, és elismerését fejezte ki azegészségügyi osztálynak azért, hogy szívén viseli az öregek sorsát. Javasolta, hogy a szakszervezettel közösen Györött öregek napközi otthonát hoznak létre.

Dr. Kádár Róbertné, az Egészségügyi Minisztérium szociálpolitikai főosztályának vezetője elmondta, hogy a megyében nagyon sokat fejlődtek a szociális otthonok, s bejelentette, hogy a következő ötéves tervben Győr egy 200 személyes szociális otthont kap. Dr. Haraszti Jánosa tarlósi szerződésekkel kapcsolatban elmondta, hogy nagyon nagy szükség van a szerződések betartásának ellenőrzésére, mert vannak, akik visszaélnek az öregek helyzetével. A vitát dr. Katona Lajos foglalta össze. A végrehajtó bizottság elismerését fejezte ki a megyei egészségügyi állandó bizottságnak. A végrehajtó bizottság is minden rendelkezésre álló eszközzel segíteni akarja, hogy megyénkben az öreg emberek nyugodt körülmények között tölthessék el hátralevő éveiket. A végrehajtó bizottság a jelentést elfogadta. Az ülést Katona elvtárs zárta be.

40 éve írtuk - Aki nem korszerűsít, elmarad

Amikor évekkel ezelőtt a Magyar Vagon- és Gépgyár hozzányúlt belső szervezetéhez, amúgy racionálisan áttekintette, annyian dolgoznak-e az egyes munkaterületeken, mint amennyi emberre az adott feladat elvégzéséhez szükség van, és mobilizált jó pár száz dolgozót, intézkedését országos felzúdulás követte. Elvben senki nem vitatta. Amikor általános a munkaerőhiány, észszerűben elnézni, hogy ugyanazon gyárkapun belül létezik munkaerőfelesleg is. Nem kellett hozzá látnoki képesség, amit akkor az MVG-ben megjövendöltek. Amelyik vállalat nem végzi el hasonlóképpen a munkaerő-felhasználás ésszerűsítését, arra az élet fogja rákényszeríteni. De minél később történik ez meg, annál nagyobb veszteséget kell elkönyvelnie.

Ahogy azoknak az ipari üzemeknek, intézményeknek, mezőgazdasági és ipari szövetkezeteknek is, amelyek nem igazítják a mai feladatokhoz szervezeti egységeiket, azoknak hatás- és feladatkörét, nem teremtik meg a munkára leghatásosabban ösztönző érdekeltségi rendszert — tehetjük hozzá az előbbiekhez. Veszteséget kell elviselniük törvényszerűen, méghozzá annak arányában, mennyire elavult módon ,,kormányozzák” cégüket. Az irányítás reformálását az élet mindenképpen kikényszeríti, akár olyan áron is, hogy az örökösen csak az elmaradt hasznot elkönyvelni tudó gazdasági egység előbb utóbb tönkremegy, az újrakezdés pedig csak új, korszerűsített vállalati irányítással lehetséges.

A vállalati belső irányítási és érdekeltségi rendszer fejlesztésére 1982-ben a Politikai Bizottság, majd a kormány határozatot hozott, a megyei pártbizottság idéntavasszal jelölte ki a helyi teendőket, tette politikai feladattá a fontos munkát. (Az e téren elért eredmények is a vezetői munka mércéjéré kell, hogy vallanak.) Ennek a jegyében kellett, hozzálátniuk a feladathoz a megye gazdasági egységeinek, intézményeinek. A megyei pártbizottság gazdaság- és szövetkezetpolitikai munkabizottsága most a már megtett utat és a még elvégzendő feladatokat megjelölendő, segítő, cselekvésre ösztönző szándékkal tárgyalta meg a témát. Sokoldalúan tájékozódó, alapos, kritikus elemzés szolgált kiindulásul, amelyet a nyomában kibontakozó vita tett egésszé. És most kellene sorolni az esemény krónikásának a mindenhol hasznosítható ötleteket, ám nem tud ilyenekkel szolgálni. Közre tudja adni, milyen úton indultak el a vállalatok szervezetük korszerűsítésében: egyrészt a központi irányításukat erősítik, másrészt nagyobb önállóságot és ezzel nagyobb felelősséget ruháznak az egyes vállalati egységekre. Van, ahol a korszerűsítést szakemberekből álló csoportok végzik, van, ahol külső szervezőket bíztak meg, s olyan cég is akadt, amelyikben egyetlen ember kapta ezt az egyáltalán nem egy embernek való munkát. Ezeket adhatja közre a krónikás.

Általánosítható, és mindenhol hasznosítható módszer egyszerűen nem létezik. Az azonban általánosságban elmondható, hogy a vállalati szervezetek korszerűsítése olyan gazdasági érdek — egyben politikai feladat —, melynek elsőbbséget kell élveznie. Ma is és holnap is, hiszen ez nem napi, hanem folyamatos teendő. Általánosságban elmondható az is, hogy egy vállalat irányítási szervezetéből nem lehet egyetlen elemet kiemelni. Akik a központi irányítás hiányosságaiban látják kizárólag gondjaikat, végképp nem lesznek képesek saját szervezetük fogyatékosságainak feltárására. A vállalati irányítási rendszer korszerűsítésének számos jelét látni a megyében: javult a tervezés színvonala, a gazdálkodó egységek kereskedelmi szervei jobban igazodnak a mához, javult az információs rendszer és a termékek minősítésének, ellenőrzésének színvonala. Ahogy a tanácskozás öszszefoglalójában elhangzott: jelszó szerűen tudjuk, mi a teendő a belső irányítás korszerűsítésében, de ha tovább akarunk jutni, azt is meg kell mondani kézzelfoghatóan mit szükséges cselekedni. Ezt pedig csakis helyben lehet meghatározni.

A munka ezzel még nem fejeződik be. Egy vállalati irányítás rugalmasabbá minden tekintetben alkalmazkodóbbá tenni megtalálni a legmegfelelőbb érdekeltségi rendszert sokak lelkiismeretes munkájával is nagy feladat. De mert a megvalósítás embereket érint, érzelmi és észérvekkel meg kell nyerni hozzá a résztvevőket, tulajdonképpen a vállalatok, intézmények, szövetkezetek minden egyes dolgozóját. A megyében a nagy munka elkezdődött, jó irányba tart, változatlanul a cselekvésen a sor.

10 éve írtuk - Négy év alatt szinte tönkrement a mentőállomás

A polgármester jutalmából finanszírozzák a bejárati ajtó cseréjét

Beázik, eldugul a csatorna és a bejárati ajtó tönkrement. Csak néhány azokból a hibákból, amik az alig négy éve megépített új mentőállomáson jelentkeztek és már a napi működést veszélyeztetik.

Négy éve, 2009 decemberében adták át ünnepélyesen a nem sokkal korábban elkészült új mentőállomást (Kisalföld, 2009.december 16.). Az új objektum megépítése évekkel korábban felvetődött, a mentőszolgálat már 2007-ben megkereste a várost az új állomás terveivel. Mosonmagyaróváron 1954 óta működik mentőállomás, a jelenlegi Csaba utcai helyén pedig 1962 óta. A korábbi objektumon 1978 óta nem volt nagyobb felújítás, így állapota lényegesen leromlott, szinte már alkalmatlan volt a funkciója ellátására. Az új épület kivitelezése 2009 januárjában kezdődött. A megvalósítás a korábbi elképzelésekhez képest némileg csúszott, mivel az eredetileg 90 millióra tervezett beruházás költsége 108 millióra módosult. Az ehhez szükséges többletforrás pedig csak később állt rendelkezésre. Az új, 423 négyzetméter alapterületű, napkollektorral is felszerelt mentőállomás építési költségéhez a mosonmagyaróvári önkormányzat 45 millióval járult hozzá, a fennmaradó összeget az Egészségügyi Minisztérium finanszírozta. Az egész beruházást a mentőszolgálat koordinálta, az önkormányzat csak támogatást adott a kivitelezéshez.

"A mentőállomás értékeinek megőrzése, valamint az operatívműködés biztosítása miatt a hibák kijavítása feltétlen szükséges."

Most, alig négy év elteltével úgy tűnik, akadtak gondok a kivitelezéssel, aminek elhárításához ismét a város támogatására van szükség. Súlyos, már a napi működést veszélyeztető hibák merültek fel a négy éve átadott épületen - tudtuk meg Nagy Istvánpolgármestertől, aki a közelmúltban rendezett mentők nyílt napján szembesült mindezzel.

A polgármester lapunknak elmondta: a mentőállomáson tett látogatása során azt tapasztalta, hogy az épületen a 2009-es átadása óta számos, kivitelezésből származtatható gond jelentkezett. Ezek közül a legégetőbb a bejárati ajtó cseréje, aminek a rossz minősége és szerkezet hibája miatt az állomás gyakorlatilag tárva-nyitva ált akkor is, ha minden egység bevetésen van. A további hibákat sorolva a polgármester kiemelte a csatornarendszer folyamatos dugulását, ami mind a szennyvíz gyakran visszafolyik, a tető rendszeres beázását, valamint a garázskapuk elégtelen működését.

Nagy István hozzátette: sajnos a garanciális javításra már nincs mód, az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint pedig a hibák elhárítására 2013-ban anyagi fedezetet biztosítani nem tudnak és jövő évi költségvetéséből sem garantált a szükséges pénz. „A problémák orvoslása nem önkormányzati feladat, ám a mentőszolgálat jelenlegi anyagi helyzete ezt nem teszi lehetővé. Ugyanakkor a hibák elszenvedői a mentőállomás dolgozói” - hangsúlyozta Nagy István. A mentőállomás értékeinek megőrzése, valamint az operatív működés biztosítása miatt viszont a hibák kijavítása feltétlen szükséges. Ezért a polgármester javaslatára a képviselő-testület döntött arról, hogy az idei költségvetésbe tervezett polgármesteri jutalomból finanszírozzák a bejárati ajtó cseréjét.

A további hibák kijavításához egyelőre nincs meg a forrás.