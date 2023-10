Horváth László, az iranykomarom.hu megalkotója elmondta, hogy a weboldalt még 2011-ben hozta létre a Komáromi Turisztikai Egyesület, az első verzió Szentesi Tamással közösen készült és a WF Szabadidőparkban mutatták be a nagyközönségnek. A most elérhető honlap a negyedik generáció és 2021-ben újult meg. Az iranykomarom.hu tulajdonképpen Komárom turisztikai weboldala, ahol az összes helyi szolgáltatónak, szállásadónak van egy külön aloldala, friss fényképekkel és leírásokkal, de a KomGasztro miatt új videós tartalmak is találhatóak rajta, illetve a programajánló napi szinten frissül. Újdonság, hogy a Komáromi Tourinform Iroda által szervezett és igen nagy népszerűségnek örvendő tematikus túrákra az érdeklődők az iranykomarom.hu oldalon be tudnak fizetni.

„A Magyar Marketing Szövetség minden évben kiírja Az Év Honlapja versenyt, több kategóriát hirdetnek, mi a turisztikai kategóriában szerepelünk, olyan városokkal, mint Miskolc vagy Vác. Az Év Honlapja díj mellett a közönségdíjra is pályázunk” – emelte ki Horváth László.