Újkér Község Díszpolgára posztumusz kitüntető címet adományozott Újkér képviselőtestülete a település szülöttjének, Giczy János festőművésznek. Kiemelkedő munkásságát és kivételes művészeti alkotásait ismerték el ily módon. Mostantól a helyi kultúrház is az ő nevét viseli.

- Már régóta terveztük, hogy díszpolgári címet adományozunk Giczy Jánosnak, Alszopor szülöttének. Születésének 90. évfordulója megfelelő apropót adott arra, hogy kivételes és tartalmas életművének ilyen módon is emléket állítsunk - mondta Sulyok Balázs József, Újkér polgármestere.

- A díszpolgári oklevelet és az emlékplakettet Vipler József alpolgármesterrel közösen adtuk át egy ünnepség keretében a művész özvegyének, Giczy Jánosné Dalos Margitnak. A képviselő-testület úgy döntött, azzal is tisztelgünk a rendkívüli értékű művészeti örökség megalkotója előtt, hogy róla nevezzük el a település kultúrházát. Így azt mostantól Giczy János Művelődési Háznak hívják. Az épületet Gyürü Ferenc katolikus plébános és Gömbös Tamás evangélikus lelkész áldotta meg - tette hozzá a polgármester.

- A rendezvényen Csuka Rita olvasta fel Nagy Lajos gondolatait, amit 1997 szeptemberében, a győri városi levéltárában Giczy János kiállításának megnyitóján mondott. Ezek a gondolatok is segítettek megérteni, miért is volt közismerten legendás Giczy János örök „alszoporisága”. Az özvegyének szintén hallhattuk a visszaemlékezéseit, tőle egy nagylelkű felajánlást is kaptunk. Önkormányzatunknak ajándékozta „Az életért” című szárnyasoltár-festményt. Ezután Szabó Attila kért szót, aki Vámos Józseffel közösen az elmúlt években égve tartotta az emlékezés lángját és szorgalmazta a falu szülöttének elismerését. Meglátása szerint ez az ünnepség nem valaminek a vége, hanem inkább a kezdete. Ő is felajánlott és átadott egy Giczy János festményt az önkormányzatnak. Megígértem, hogy mindkét alkotásnak méltó helyet fogunk találni - számolt be Sulyok Balázs József a múlt hétvégi ünnepségről, amit a Kövirózsa énekegyüttes és citerazenekar műsora, valamint Kiss Erzsébet szavalata színesített.

Zárásul szeretetvendégséget tartottak a résztvevőinek. Az ünnepség keretében, és az azt követő két napban megtekinthető volt az erre az alkalomra szervezett kiállítás is, melynek megvalósítása Fodor Györgynek köszönhető.