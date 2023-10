Farkas Ciprián, Sopron polgármestere közösségi oldalán jelentette be, hogy fontos lépés történt a Fertő-part fejlesztésében. – Az a célunk, hogy mielőbb birtokba vehessék a Fertő tavat a soproniak. Az új közbeszerzési eljárást is kiírta a minisztérium, így a további fejlesztési tervek is megvalósulnak.