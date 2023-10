– Mindig nagy öröm, ha egy beruházással gazdagodik a falu, különösen ha az a gyerekekért és életminőségük javulásáért van – kezdte köszöntőjében Kiss Béla levéli polgármester, aki szerint évtizedek óta méltatlan állapotok uralkodtak az iskolai udvaron. A faluvezető szerint mindig kellenek tervek, így a pálya kialakítására indulni tudtak a LEADER-pályázatban. A mintegy 28 millió forintos beruházáshoz 7 millió forintot nyertek. A rekortánborítású pályára eszközöket tudtak vásárolni, melyek a gyerekek mozgását szolgálják, de gondoltak a csapadékvíz-elvezetésre, automata öntözőt is lefektettek, fásítottak, füvesítettek, térköveztek és a kerítés cseréje is folyamatban van.

Méltatlan állapotok helyett egy modern, multifunkcionális pályán sportolhatnak a levéli iskolások. Fotó: Mészely Réka

– Három évtizede nem történt ilyen jelentős, az iskolás gyermekek mozgásfejlődését szolgáló beruházás a településen. Most a levéli diákok, szülők és pedagógusok régi álma valósult meg. Ez a létesítmény a tanulók és az itt dolgozók számára az egészséges életmód megőrzésére, a mindennapi mozgásra, valamint a szabadidő hasznos eltöltésére biztosít kiváló lehetőséget – mondta Farkas János, a levéli iskola igazgatója. Kiemelte, hogy az intézmény részt vesz a Magyar Diáksport Szövetség által életre hívott Aktív Iskola Programban, melynek célja, hogy olyan támogató környezet formálódjon az iskolában, amely arra törekszik, hogy minden tanuló elérje az optimális fizikai és mentális fejlődéséhez szükséges, életkorának megfelelő mennyiségű és minőségű testmozgást. Diákjaikat a testnevelésórákon kívül is arra ösztönzik, hogy sokat mozogjanak, például tanítás előtt, egyes tanórákon, tan- órai szünetekben vagy a délután folyamán. Az eddigieknél több és változatosabb mozgás- és sportlehetőséget biztosítanak, törekedve arra is, hogy külső partnerek is segítsék e munkát. A tavaszhoz hasonlóan ősszel is beneveztek a „Millió lépés az iskoláért” elnevezésű programba.