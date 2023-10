Délután a Voice bulizenekar gondoskodik a felszabadult szórakozásról, de a Győrsági ugróköteles csoport is látványos produkciókkal készül az eseményre. Aki kilátogat, megtekintheti a KvintOperett műsorát is. A rendezvényen nem csak a helyi egyesület tagjai, a település lakossága vesz részt, hanem a német és osztrák „testvér” tűzoltóságok, és a környékbeli szervezeteket képviselői, tagjai is. A délutáni programok közben a Kisalföldi Motorosok Jótékonysági Csoportja lehetőséget ad a gyerekeknek kipróbálni a motorozást, és veterán autókkal is megismerkedhettek a programra látogatók a Győri Automobil és Motor Club jóvoltából.

A Győrszentiván Tűzoltó Egyesület a rendezvény bevételét a tűzoltóautó téli, fagymentes garázs megvalósítására fordítja.