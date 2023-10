Az üres porta nem kér enni, maximum a fűnyírás okoz bosszúságot a tulajdonosnak, aki csak ritka esetben hajlandó megválni a nagy értéket képviselő ingatlanától. Mondjuk éppen akkor, ha annak árát házfelújításra szeretné fordítani valamelyik városban, kihasználva ezzel az év végéig kérelmezhető városi csokot.

Inkább telek, mint lakás

A telek kiváló befektetési forma, ezért nem nagyon van rá áralku-lehetőség. Aki tehette, még a nagy ingatlanboom elején bevásárolt ingatlanból, és azóta befektetési céllal használja a bérbe adott lakást. Az elszállt lakásárakkal azonban képtelenség volt lépést tartani, a tehetősebbek inkább városi telkekre vadásztak. Az építési vállalkozók befektetési céllal, hiszen egy kisebb belvárosi területen is elfér a többlakásos társasház. Nem is maradt sok eladatlan üres telek a városokban – részben azért, mert az önkormányzatok a nagy újépítésű-boom után korlátozták a beépíthető területeket. Mára általánosságban elmondható, hogy inkább a kisebb településeken, a nagyvárosi agglomerációban érdemes nézelődni, ott olcsóbbak a telkek, de azok után sem kapkodnak most a vevők, kevesen akarnak manapság építkezni.

Az építőanyagár betett

Sokan, akik 1–3 évvel ezelőtt megvették a telket, az építőanyagok árnövekedésére nem készültek fel, így az építkezés elmaradt, a terület pedig üresen áll. Az Ingatlanbazár kimutatásaiból jól látszik, hogy főleg nagyvárosi befektetési telkeket keresnek a portál látogatói, de ez is megáll az érdeklődés szintjén, a tranzakciók számában nem mutatkozik meg. Mivel az újépítésű-piac a magas építőanyagárak miatt befagyott, és a vállalkozók még a régi portfóliót sem adták el, illetve fejezték be, így a kereslet az újabb telkekre alacsony.

Az építőanyagárak emelkedése visszavetette a házépítési kedvet, így sok telek üresen áll.

Győri kínálat

Győri telekből jóval kevesebb a kínálat az Ingatlanbazár oldalán, mint mondjuk szegediből, s a zöme inkább a kistérségből érkezett, mintsem a belvárosból: 3400 négyzetméteres győrszent­iváni telket 9,9 millióért hirdetnek, ugyanott 1060 négyzetméteres portát is 9,9 millióért. Ezzel szemben egy győri, 740 négyzetméteres telek 49,9 millió forintba kerül. Társasház építésére alkalmas terület, ugyancsak a városban, 353 négyzetméteren 45 millióért vásárolható meg, míg egy ménfőcsanaki, 1717 négyzetméteres telek 11,8 millióért eladó.