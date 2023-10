– Az autónak van lelke. A törődést meghálálja, akkor is, ha nem prémiumalkatrészeket választunk – mondja Gölesz Gábor, aki elismeri, nem olcsó mulatság a gondoskodás. – Drasztikusan nőttek az árak, régebben drága volt a munkadíj, olcsó az alkatrész, most már egy sima vizsgáztatás is felülről súrolja a százezer forintot, több esetben nem mertem munkadíjat kérni – mondja.

A Győri Autoszervíz tulajdonosa, Gölesz Gábor azt mondja a téli szezonra gondolva, aggasztó, mikor nem elégséges az autók világítása. – Sokszor szembesülök a világítóberendezések elégtelen karbantartásával és/vagy használatával. Ne átlóba világítsanak, ne hagyjuk kiégve, rendkívül veszélyes!

Látni is kell, nem csak hajtani

Úgy mondja, nem szeretnek az emberek ablaktörlő lapátot cserélni sem, mert egy-egy minőséginek tizenkétezer forint darabja. Fél évet, nyolc hónapot bírnak, aztán cserélni kell. – A műszaki vizsgaállomások szeptember óta a fékfolyadékot is nézik. Évente kell cserélni, Suzukikban félévente szoktam javasolni, mert ABS-típushibájuk van. Apróság és nem tétel, de sok bosszankodástól megkímélhet a téli szélvédőmosó folyadék. – Nulla fok körül a nyári bekásásodik. Az nem baj, ha a rendszerben keveredik a nyári-téli, de akár ki is nyomathatjuk előbb a nyárit. – tanácsolja.

Nyomás, kopás, rugalmasság

A másik kardinális kérdés a gumik állapota. Azt mondja, az csak hagyján, hogy nem az évszaknak megfelelő van fenn sok esetben, de van egy ajánlott élettartam is, amit érdemes betartani. – Sokan azzal jönnek be nyálkás időben, hogy a fékjük rossz. Az esetek többségében kiderül, amikor kiolvassuk a hibakódokat, hogy nem a fékkel van baj, új gumi kell. A tapasztalat szerint 3–4 éves korra elfáradnak, a gumi öregszik, veszít a rugalmasságából, akkor is, ha szemre még megfelelőnek tűnik mondjuk a rovátka mélysége.

A zárt rendszerben a hőmérséklet esésével együtt csökken a nyomás is az abroncsban. – Hideg időben a guminyomásra is érdemes odafigyelnünk. Sűrűbb a levegő, mi is érezzük, hogy könnyebben vesszük a levegőt. Ezért szaklapok és portálok azt tanácsolják, télre a megfelelő tapadásért 0,2 barral érdemes növelni az ajánlotthoz képest, hogy ne csak az autónk fogyasztása, de a tapadás, a kormányozhatóság és a fékút is ideális legyen.

Gondoljuk meg a négy évszakost

Biró Zoltán, a soproni Biró Gumiszerviz tulajdonosa azt mondja, a szolgáltatás árát ők sem merték emelni idén. Azt mondja, a szakírók nagyon propagálják a négy évszakos gumikat – bár az őszintébbek hozzáteszik, hogy a magasabb árúak váltják be a hozzájuk fűzött reményt –, de az ő tapasztalata szerint az annak alkalmas, aki városban mozog, és ha leesik a hó, leteszi, nem jár vele. – Van olyan ügyfelem, aki felrakatta a négy évszakost, egy hétre rá meg télit vett helyette, mert nem lehetett vele közlekedni a hóban.