Gyalogló Hónap 1 órája

Tatán is népszerű szabadidős sport a gyaloglás

Idén az időjárás is kegyeibe fogadta az IVV-túra résztvevőit. Október elején több szakasz közül is választhattak a mozogni vágyók, köztük Tatán különlegesen szép helyszíneken, az Öreg-tó és a Cseke-tó partján is gyalogolhattak a résztvevők.

Kiss T. József Kiss T. József

A Világ Gyalogló (Hó)napot októberben tartják az IVV – Nemzetközi Népsport Szövetség égisze alatt. Tatán különösen népszerű ez a szabadidősport-program, ugyanis mióta 1993-ban Magyarország is csatlakozott a felhíváshoz, azóta Tatán minden évben megrendezik a „gyaloglófiesztát”. A tatai túra egyik legnépesebb csoportja a Székesfehérvárról érkezett Gyöngyvirág SE. Fotó: K. T. J. Idén sem volt ez másképpen: a túrák rajt- és célállomása az Új Kajakház Ökológiai Központ volt. A rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a gyaloglás egészségmegőrző hatására. Tatán a Világ Gyalogló Túrát a KEM Természetbarát Szövetség, a Tatai AC és az idén 110 éves Magyar Természetjáró Szövetség rendezte. A rajtállomástól folyamatos indítással vágtak neki gyaloglók a különböző, 5, 7, 14, 15 és 20 kilométeres távoknak, ösz- szesen mintegy 150-en álltak rajthoz. Az IVV-túrázók közül hatan teljesítettek kiemelkedő távot, közülük is kitűnt a tatabányai Farkas Zoltán, akinek ez a 475. túrája volt, édesanyja pedig a 375. IVV-túrán van túl – tudtuk meg Horváth Zoltántól, az IVV magyarországi elnökétől. Tatán a Tatabányai Vulkán SE és a székesfehérvári Gyöngyvirág SE voltak a legnépesebb gyaloglócsoport – a két szervezet külön elismerést, kupát is kapott. A gyalogtúrát teljesítőknek Pápai Lászlóné, a KEM Természetjáró Szövetség elnöke és Horváth Zoltán adta át az okleveleket. A napokban egy másik jelentős megmozdulást is rendeztek Komárom-Esztergomban: Ácsteszéren az IVV Táncsics-túrát. Ez része az Észak-Dunántúli Kupának és az „Egész Évben 110” Magyar Természetjáró Szövetség 110 emléktúra-sorozatnak. A rajt- és célállomást a település központjában jelölték ki. A távok 32, 22, 17, 14 és 10 kilométeresek voltak. Az öt útvonalat 202-en teljesítették, külön serlegdíjazásban részesült a Tatabányai Vulkán-Volán közös csapata, Bakonyszombathely, a Benedek Elek Általános Iskola, az Ácsteszéri „Nagyok” és „Unokák”, valamint a Bakonyszombathely „Túrázni jó” csapata. A programok egész októberben tartanak, a helyszínekről és az időpontokról bővebb információt a https://masport.hu/ oldalon találhatnak.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!