Zajlanak a tárgyalások a közvilágítás és a közösségi közlekedés szolgáltatóival. – A közgyűlés döntését követően azonnal megkezdtük a tárgyalásokat a közvilágítás és a közösségi közlekedés szolgáltatóival annak érdekében, hogy mielőbb megvalósuljon az újraindítási program. A GYIK hamarosan újranyit, emellett rövidesen visszatér a sűrűbb buszmenetrend, valamint a korábban megszokott közvilágítás is. Ahogyan a takarékossági intézkedések bevezetése is időigényes folyamat volt, úgy az újraindítás is csak ütemezetten, lépésről lépésre tud haladni – jelentette be Farkas Ciprián, Sopron polgármestere.