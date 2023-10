Befejezéséhez közeledik Rábapordányban az önkormányzati hivatalnak helyet adó községháza felújítása. Megújulnak az irodák és az ügyfeleket fogadó helyiségek is.

Visy László, a falu polgármestere elmondta: a munkálatok során derült ki, hogy mennyire tönkrement már az épület és milyen „leharcolt” állapotban van. Elavult a villamos hálózat, omladoztak a falak, a dohszagot nem lehetett kiűzni, szúette volt a padlóburkolat.

„Az óvoda épületéhez hasonlóan a községháza is meghatározó ingatlana településünk központjának. A XIX. század végén, a XX. század elején építették. Az elmúlt több mint százhúsz évben mindig is önkormányzati feladatokat látott el, az elöljáróságnak adott otthont. Később jegyzőlakást is kialakítottak a falai között” –jegyezte meg.

A rábapordányi önkormányzat a Magyar Falu Program keretében pályázott támogatásért a rekonstrukcióhoz. Több ütemben is kaptak segítséget a terveikhez, így valósulhat meg a teljes körű felújítás.

A faluban folyamatban van egy másik, nagyon komoly beruházás is: bölcsődét épít az önkormányzat. Az épület az óvoda udvarán lesz. Igény van rá, hiszen a helybeli fiatal, kisgyerekes családok jelezték, szívesen igénybe vennék a szolgáltatást, ha a községvezetés erre lehetőséget teremt.