Megújulhat Tatán az Öreg-tó Tófarok része: egy új vízi tanösvényt terveznek a területre. Dr. Musicz László, az Által-ér Szövetség szakmai igazgatója elmondta, hogy a Tófarok egy részét alakítanák át úgy, hogy a vizes élőhely egy részét meghagynák érintetlenül a természetnek és az élővilágnak. A másik részét pedig a látogatóknak tennék elérhetővé.

Jelenleg a rehabilitációhoz szükséges tanulmányok, tervek készülnek a területről. Az elképzelés az, hogy egy lagúnát alakítanának ki, ahol csónakkal, kenuval lehet közlekedni és közvetlen közelről meg lehet figyelni az élővilágot. De a konkrét kivitelezés csak a tanulmányok, vizsgálatok elkészülése után kezdődhetne el

– szögezte le a szakember, aki hozzátette: a Tófarok rehabilitációját a lehető legkisebb beavatkozással szeretnék megvalósítani, a meglévő fák túlnyomó többségének megtartásával. Jelenleg tájépítész-hallgatók és tanáraik dolgoznak több lehetséges terven, melyeket szeretnének felhasználni a végső tervek elkészítéséhez.

A város azt szeretné, ha a vízi tanösvény elkészülhetne 2025 novemberére, a Vadlúd Sokadalomra, amikor Tatán fogják tartani a Ramsari Városok polgármestereinek, delegációinak nemzetközi szakmai találkozóját. Bár abban az időszakban pont nincsen víz alatt a terület, vagyis csónakkal nem lehet bejárni. Így csak a gyalogösvényeken lehetne megmutatni a konferenciára érkező szakembereknek a tanösvényt.

A vízi sportok szerelmesei is nagyon örülnének a vízi tanösvény kialakításának. Seper Árpád, az Old Lake Sup vezetője elmondta, hogy rendszeresen szerveznek túrát a Tófarokhoz. Véleménye szerint csodálatos lenne, ha megnyitnák és hajózhatóvá tennék az Által-ér melletti területet, megmutatva a tó eddig rejtett szépségeit is.