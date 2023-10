Varga Gábor polgármester meghallva, hogy a gyűjteménynek nincs helye, addig törte a fejét, amíg kitalálta: jó lenne a falunak az a nevezetes gyűjtemény, ami a környékbelieknek, de a messze földről érkezőknek is élményt jelenthet. A bunkerrel, a tájházzal együtt újabb nevezetességgel gyarapodhat a falu.

Az elgondolást tett követte. Előbb tavasszal egy ideiglenes kiállítás nyílt az értékes gyűjteményből a Szent István Kultúrházban, majd elkészült végleges helye a nem régen felújított önkormányzati épületben.

Podmaniczky Miklósné a babával a tavaszi kiállításon.

Fotó: Rákóczy Ádám / Forrás: Kisalföld archív

Marika néni hetekig rendezte a gyűjteményt, hogy témák, hangulatok, tevékenységek szerint mutathassa be, ha nem is az összes, de a lehető legtöbb babát, köztük az elsőt, ami már közel hatvanéves, de úgy vigyázott rá, hogy nem is látszik rajta a kora.

A hét végén testvértelepülési találkozóra is sor került. A felvidéki Kisudvarnok és az erdélyi Mezőmadaras küldöttségét látta vendégül a tényői önkormányzat.

A vendég települések vezetőinek még nem volt szerencséjük találkozni egymással. Ezt most pótolták egy pályázati támogatásnak köszönhetően. A küldöttségek ismerkedtek egymással, a településsel, és a további együttműködés lehetőségeiről beszéltek.

Tényő egy hely, ahol jó élni, ahol jó emberek laknak. Ezt nem csak az itt élők érzik, hanem a szombati események sorozata bizonyítja: az idelátogatók is megtapasztalják.