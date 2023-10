Nem ritka látvány, hogy Győrben a Bahnhof szórakozóhelytől a Püspökerdő felé vezető töltésszakasz széle zsúfolásig tele van autókkal. Jobb esetben a lépcsőket legalább szabadon hagyják a parkoló autósok, de a közlekedés így is kész művészet ilyenkor. Ha az álló járművek mellett el akar haladni egy másik autó, akkor a gyalogosoknak, kerékpárosoknak és más közlekedőknek le kell húzódniuk a fűbe, különben nem férnek el. Ezenfelül más veszélyei is vannak a szabálytalan használatnak.

Hétvégente gyakori látvány, hogy a töltésen végig állnak a parkoló autók Győrben.

– A töltéskorona nem közút, így a műszaki kialakítása is más. A koronaéleket, a padkákat és a töltéslábnál található gyepfelületeket a parkoló autók és azok mozgása károsítja. Különösen igaz ez csapadékos vagy fagyveszélyes időszakban, ami árvízi védekezés esetén akár problémát is jelenthet – emelte ki Sütheő László, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgatóhelyettese.

– Akadályozza a szakmai munkát is, a kaszálást, a karbantartást a gépekkel történő bejárás. Mindezek mellett a töltésen való parkolás a szabályosan közlekedők számára is balesetveszélyes.

Ugyanakkor a várakozó autókra is kockázatos a töltéskoronán való parkolás, hisz a jogszerűen közlekedők esetleg kárt tehetnek bennük.

A parkolási tilalom a töltéskorona-használati engedéllyel rendelkezőkre is vonatkozik.

Akadályozzák a szakmai munkát és a szabályosan közlekedőket is veszélybe sodorhatják a parkoló autók.

Fotó: Csapó Balázs

– Engedéllyel közlekedni csak a töltéskoronán lehet, a töltésrézsűn, a padkán és az előtéren tilos. A koronán átmenetileg megállni is csak a forgalom akadályoztatása nélkül lehet – emelte ki a szakember.

Ez azt jelenti, hogy csak a be- és a kiszállás, vagy a folyamatos fel- és lerakodáshoz szükséges ideig lehet megállni, illetőleg egyéb okból legfeljebb öt percig szabad egy helyben maradni, ha a vezető a járműnél marad.

– Egyes töltésszakaszokon visszatérő gondot okoznak a parkoló autók, főleg Győr belterületén. De árvíz idején a „katasztrófaturizmus” is hasonló gondokat generál, amikor nagy tömegek érkeznek megnézni a hullámtéri áradást és a koronán álldogálnak, akadályozva a szakmai munkálatokat. A problémát jeleztük a rendőrségnek is, akik a közös bejárások vagy igazgatósági bejelentések alapján indítanak eljárást és a közúti szabálytalan parkoláshoz hasonló bírságokat szabnak ki. Igazgatóságunk már eddig is igyekezett mindent megtenni, hogy a töltésen való közlekedés szabályait mindenki betartsa. Sajnálatos, hogy a személygépjárművel közlekedők közül néhányan nem veszik tudomásul ezeket. Mivel az eddigi gyakorlat nem vezetett eredményre, további lépéseket teszünk. Töltéseink ugyanis alapvetően azért épültek, hogy a lakosságot megvédjék a levonuló árhullámok káros következményeitől, nem pedig a közúti forgalom részére. Ezért fontos, hogy közösen megóvjuk azok állapotát.