A szállodai szervizdíj még csak ötlet, bevezetése elsősorban a kritikus munkaerőhiány kezelését szolgálná. Ugyanúgy nem lenne kötelező, ahogy a vendéglátóipari szervizdíj sem. A szervezet szerint a díj benne lenne egy szállodai szo- ba árában, a számlán külön feltüntetve. A vendégeknek nem okozna pluszköltséget, de így a munkaadó a munka- béreknél kedvezőbb adózású többletfizetést adhatna a dolgozóknak. A győri ETO Park Hotel csupán néhány percnyire van a városközponttól és a győri ipari parktól, a Győri ETO FC, a stadion és az ETO Park Élményközpont közvetlen szomszédságában. Szabó Áron szállodaigazgató lapunknak elmondta: hallott ő is a kötelező szervizdíj kérdéséről, és több médiumban is utánaolvasott a törekvésnek. – Örülök neki és jó ötletnek tartom. A bevezetés időpontjáról egyelőre nincsenek információink, de úgy tudom, és azt hallani, hogy már kormányzati szintre ért az ügy. Szerintem van rá esély, hogy bevezessék. A szervizdíj legnagyobb ereje, hogy a munkaerő megtartását segíthetné, éppen úgy, ahogy jelenleg a vendéglátóhelyeken – fogalmazott.

– Véleményem szerint a szállodák is profitálhatnának a bevezetéséből, és segítene megtartani az amúgy is nehezen megtalálható munkaerőt – fejtette ki véleményét lapunknak Szabó Áron győri szállodaigazgató.

Ösztönzőleg hat

– Ismerjük mi is a kötelező szervizdíj bevezetésével kapcsolatos törekvéseket, és nagyon várjuk. Örülünk neki és jó ötletnek tartjuk. Úgy tudom azonban, hogy nem lesz kötelező, hanem csak lehetőséget biztosít majd a cégeknek, hogy élhessenek vele – mondta el lapunknak Szarjas Tímea, a Hotel Sopron szállodavezetője.

Szarjas Tímea, a Hotel Sopron szállodavezetője. Fotó: Szalay Károly

– Mi a vendéglátás területén 2016 óta alkalmazzuk a szervizdíjat, amely ösztönzi és motiválja a kollégákat arra, hogy minél többet adjanak el az ételekből vagy az italokból. Úgy számoltuk, tavaly közel húsz-harminc százalékos béremelkedést jelentett számukra a szervizdíjból befolyt összeg –fogalmazott.

Hozzátette: ha ugyanazt a metódust használnák a szállodáknál, mint a vendéglátásban, akkor nem az árban lesz benne, hanem külön kell feltüntetni a visszakereshetőség és visszaellenőrzés miatt. Sajnos a bevezetés időpontjáról nincsenek információink, de úgy látjuk, most van rá esély a kormány részéről is. Külföldön egyébként ez már bevett gyakorlat. Amennyiben a bevezetése megtörténik, a kollégáknak akár tizenharmadik vagy tizennegyedik havi fizetést is adhatunk.

Nagyon kell figyelni a minőségre

A mosonmagyaróvári Várkert Kávézóban fogyasztó vendégek már korábban találkozhattak a szervizdíjjal.

A mosonmagyaróvári Várkert Kávézó márciusban vezette be a szervizdíjat, mely által a kollégáik jobban megbecsültnek érzik magukat. Felvételünkön Kettinger Éva, az üzlet vezetője. Fotó: Kerekes István

– Idén márciusban vezettük be. A bankkártyahasználat elterjedésével a borravaló összege jelentősen csökkent az évek alatt, így a szervizdíj kipótolja. A munkaerőhiányt szerettük volna ezzel az intézkedéssel enyhíteni. A határ közelségével és az euró magas árfolyamával már nem tudtuk felvenni a versenyt. Arra gondoltunk, hogy ez talán segíteni tud a problémánkon. Nyilván cserébe nagyon kell figyelnünk a kiszolgálás minőségére és a vendégelégedettségre – hangsúlyozta érdeklődésünkre Kettinger Éva, a Várkert Kávézó üzletvezetője.

Az üzletvezető hangsúlyozta: a 12,5 százalékos szervizdíj bevezetésének köszönhetően enyhíteni tudtuk a munkaerőhiányt, a kollégáink ezáltal még jobban megbecsültnek érzik magukat a munkahelyükön.