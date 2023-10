– Októberben tárgyalunk a Humedica alapítvány képviselőivel a norvég szociális minisztériumban, s egy négyéves tervet készítünk. Az abdai és a győri raktárhoz hasonlóakat hozunk létre Ukrajnában. Gondoskodni fogunk az alkatrészellátásról és a szervizhálózatról is. Ezzel munkahelyeket teremtünk Ukrajnában, a munkát pedig Győrből irányítjuk. A Humedica alapítványnak már ott vannak a kamionjai a front mellett, az átalakított járművekben műtik a sebesült katonákat. A német alapítványnak tetszett az a munka, amit itt végzünk, ezért szeretnék lemásolni először Ukrajnában, majd ugyanezt szeretnék fel- építeni Afrikában és Ázsiában is az irányításom alatt – avatott be Harka Kálmán, aki arról is beszélt, hogy a tervek szerint a Norvégiából behozott eszközök számát a négyszeresére növelik. Ebből jut Líbiába is, ahol földrengések, árvizek voltak.