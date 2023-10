A költő születésnapján szervezett rendezvény egy ünnepségsorozat részét képezi, mely egy Kormos István meséit feldolgozó bábszínházzal kezdődött Lébényben. A Kormos István nevét viselő mosonszentmiklósi óvoda is méltóképpen, egy kiállítás szervezésével, emlékezett meg névadójáról. A mosonszentmiklósi iskolában Kormos Istvánhoz kapcsolható témakörben hirdették meg a festészet napját, melyre rengeteg szép alkotás készült. Kormos 100 címmel pedig megyei szavalóverseny és területi rajzverseny is színesíti a programot.

Pénteken a Kormos 100 keretében a volt iskolánál lévő emléktáblát koszorúzták meg, majd az új iskola épületében folytatódott az ünnepség, melyen részt vett Nagy István agrárminiszter is.

– Nagy költő született itt, Mosonszentmiklóson. Mert mire is emlékezünk ma? Azokra a derűs, gyermekkori emlékeinkre, melyet Kormos István versei, meséi idéznek fel bennünk. Szerencsések lehetünk, hogy a költő, író születésének 100. évfordulóján is tovább adhatunk ebből az életműből gyermekeinknek. Hiszen mindegy, hogy Kormos Istvánra, vagy Vackorra emlékezünk az „első bé”-ből. Ugyanarra a kedves, játékos jellemre gondolunk, aki gyermekkorunk meghatározó személyisége volt. Ezért is tiszteljük őt! Őrizzék, ápolják eszméjét, munkásságát, páratlan népi stílusát, gazdag mesebeli világát – fogalmazott a térség országgyűlési képviselője.