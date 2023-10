A meteorológia holnaptól hűvös időt jelzett, így a szolgáltatók téli üzembe helyezik a hőközpontokat. Sopronban holnaptól, Mosonmagyaróvá­ron pedig hétfőtől nem kell külön kérni a fűtést, Győrben viszont az időjárás függvényében indítják el a szolgáltatást, illetve a lakóközösségek külön is kérvényezhetik. A fázósabbak már korábban is felcsavarhatták a radiátort, hiszen a rendelkezésre állási időszak szeptember 15-én megkezdődött.

A központi fűtést és a melegvíz-szolgáltatást kormányrendelet szabályozza. Eszerint a fűtési idényben a hőmérsékletnek a lakóhelyiségekben 8 és 20 óra között átlagosan 20, az előszobában, konyhában, WC-ben 16, a fürdőszobában 24 Celsius-fokot kell elérnie, a meleg víznek pedig legalább 40 fokosnak kell lennie.

Sopronban nem kell kérni

– A fűtés elindítása függ a külső hőmérséklettől, de október 15-én most hűvösebb időszak is kezdődik, így Sopronban vasárnap délelőtt elindítjuk a távfűtést. Ilyenkor már nem kell külön kérni a szolgáltatást, erre csak a rendelkezésre állási időszakban volt szükség – tudtuk meg Varga Zoltántól, a Sopron Holding Zrt. vezérigazgatójától.

A városban több mint 6600 távfűtéses lakást szolgálnak ki. Ide tartozik többek között a Jereván-, a Kőfaragó téri, a József Attila- és az Ibolya úti lakótelep. Az intézmények közül a kórházban, a GYSEV telephelyein, valamint iskolákban, óvodákban szolgáltat a holding. Sopronban elsődlegesen gázmotorokkal állítják elő a távhőt, amelyek egyszerre villanyt és hőt is termelnek. Ha ez kevésnek bizonyul, rásegítenek a kazánokkal.

A távfűtés nagy előnye, hogy kényelmes, tiszta, és ma már egyénileg is jól szabályozható, aki akar, tud takarékoskodni. – Tavaly az energiaválság miatt érezhető volt a csökkenés, a lakossági fogyasztás tíz, az intézményi húsz százalékkal volt alacsonyabb, mint a korábbi években. Jó hír, hogy a rezsicsökkentés miatt idén a távhő lakossági ára nem változik, marad bruttó 3230 forint gigajoule-onként, a nem lakossági fogyasztók esetében pedig a tavaly októberi ár negyedére csökken, ami jelentős könnyebbség – tette hozzá a vezérigazgató. Azt is elmondta, hogy Sopronban az elmúlt években igen sok társasház fűtési rendszere megújult, valamint a pa­nel­lakások hőszigetelésével és a nyílászárók cseréjével is sokat megtakarítanak az emberek.

Mosonmagyaróváron sem kell fázni

Mosonmagyaróváron már a héten sok társasháznál, intézménynél kérték a távhőszolgáltatást.

– Október 9-én a lakossági szektor és intézmények is jelezték igényüket felénk. Várhatóan jövő hétfőre a fogyasztóink többségénél be fogjuk kapcsolni a fűtést – tudtuk meg Bakler Csabától, a mosonmagyaróvári Városüzemeltető és Fenntartó Kft. üzemviteli menedzserétől. Tájékoztatása szerint a Lajta-­parti városban mintegy 3900 fogyasztó élhet a távhőszolgáltatással, főként a városközpontban, de a mosoni, ipartelepi és a belvárosi részen is találhatóak társasházak, intézmények és egyéb fo­gyasztók.

Információink szerint egyelőre geotermális hőt még nem használnak a távhő előállításánál, azaz a geotermális erőmű még nem kapcsolódott be a rendszerbe.

Győrben időjárástól függően indítják

Szeptember 15-én megkezdődött Győrben a rendelkezésre állási időszak. A nyári hónapokat kihasználva a betervezett karbantartási, felújítási munkákat a fűtőerőműben, a hálózaton és a hőközpontokban elvégezték, a fűtés indítására felkészültek.

– A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósága a város több mint 25 ezer lakását és több száz egyéb intézményét, közületi fogyasztóját látja el távhővel. Péntekig egy bölcsőde, egy közintézmény és több idősgondozó kérte egyedileg a fűtés indítását – tájékoztatta lapunkat Ozsvárt Tamás ügyfélszolgálati és kommunikációs csoportvezető.

A szolgáltató szeptember 15. és május 15. között a háztartásokban időjárástól függően indítja, illetve állítja le a fűtést. Ettől eltérően a lakóközösség közös képviselője írásban kezdeményezheti a szolgáltatás indítását vagy leállítást, amit a bejelentéstől számított 24 órán belül el is végeznek a szak­emberek.