A Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgatója, dr. Sándor Gyula köszöntő beszédében kiemelte, az állami erdőket kezelő részvénytársaságok és az általuk működtetett erdészeti erdei iskoláknak közvetítő szerepére nagyobb szükség van, mint valaha, és a jövőben még nagyobb szükség lesz rá, mint most. - Világunk változásának egyértelmű üzenete és a jövőnk záloga, hogy a környeztünk és erdeink megóvását szakszerű és hozzáértő kezekben legyen, akik a benne zajló folyamatok megismertetik és bemutatják mindenkinek. A munkánk tárgya és az erdei iskolák szinte az erdő, amely mindig tud új élménnyel szolgálni még annak is, aki itt tölti munkaidejét. A gyermekeinknek is azt tanítjuk, hogy vendégek vagyunk a természetben. Vendégként érkezünk ide, élvezzük és hasznosítjuk azt, amit az erdő ad, legyen az az ételeinket ízestő gomba vagy otthonunkat melegítő tűzifa - fűzte hozzá dr. Sándor Gyula, aki hangsúlyozta, a TAEG Zrt. erdei iskolája az alapítás óta évente háromezer gyereket fogad és foglalkoztat a soproni parkerdőben. - Korábban a Kőhalmy Vadászati Múzeum volt az erdei iskola központja, azonban 2021-ben bővültünk az Erdő Háza adottságaival és az új turistaház szállásadó lehetőségeivel. Ma már több napra tudunk csoportokat fogadni a saját létesítményeinkben, és programokat kínálni korosztálytól függetlenül.

A Erdők Hete megnyitó ünnepségének helyszínén bemutatókkal, interaktív kiállításokkal várták az érdeklődőket. Képviselték többek között a Soproni Múzeumot, a Fertő-Hanság Nemzeti Parkot és a Soproni Egyetemet, akikkel szoros kapcsolatot ápol a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. Továbbá az Erdészeti Erdei Iskolák regionális nyílt napján részt vettek erdei iskolák is, akik bemutatkozót tartottak. Jelen volt a bakonyi, a kisalföldi és a pilisi erdőgazdaság, valamint a budakeszi és a gyenesdiási vadaspark is.

- Örvendetes, hogy az erdészeti erdei iskolákat összefogja az Országos Erdészeti Egyesület, amely minősítési követelményeivel folyamatos fejlesztésre kényszeríti azok szolgáltatásait. Az erdészeti erdei iskolák hálózata összeszokott, együttműködő közösség, amely odafigyel egymásra, erdeinkre és a látogatók igényeire együttműködve a pedagógusokkal. Nagyszerű célokat tudunk megvalósítani akár helyben vagy az iskolanapokon, kirándulásokon vagy akár országosan, ha a vándortáborokra gondolunk. A Soproni Egyetemmel való szoros együttműködés alapján ráadásul lehetőséget biztosítunk a hallgatók számára, hogy társaságunknál gyakorlati tevékenységet végezzenek a klasszikus erdészeti és vadgazdálkodási ágazatok mellett az ökoturisztikai ágazatban is - tette hozzá a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgatója.

- Nem csak megtisztelő, hogy Sopronban tartják az Erdők Hete megnyitóját, de egyúttal kézenfekvő is. Városunk közigazgatási területének nagy hányada erdő, és azon belül is parkerdő, amely erőforrás, kincs, lehetőség és felelősség egyben. A parkerdő lehetőséget biztosít a családoknak a pihenésre, ugyanakkor lehetőség Sopron számára, hogy turizmust és élményt hozzon ide. Jó úton járunk, hiszen tízezrek keresik fel a Soproni Parkerdőt évente, amelyben komoly szerepe a magyar kormánynak, hiszen a támogatásával rengeteg fejlesztés tudott megvalósulni. Elkészült az Erdő Háza Ökoturisztikai Látogatóközpont és Vadaspark, vadászházak újultak meg és boszorkányösvény létesült. A Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. kiváló partnere az önkormányzatnak a tekintetben is, hogy az erdei sétautakat, azon belül is az utca bútorokat jó állapotban megőrzi és fenntartja. Továbbá információs táblákkal látja el a parkerdőt - részletezte Farkas Ciprián, aki azzal zárt gondolatát, hogy az erdőre szükség van, és használjuk ki ezt a lehetőséget, vigyázzunk rá.

Ripszám István a köszöntő beszédében hangsúlyozta, kiemelt rendezvényként tartják számon a XXVII. Erdők Hetét. - Országszerte több mint száz programmal látjuk vendégül az érdeklődőket. A sokszínű a programajánlatok között szerepel többek között gombagyűjtő túra, bicikli és futó verseny, de vannak kiállítások és előadások is. Ezzel a számtalan színes programmal az a szándéka 1997 óta az Országos Erdészeti Egyesületnek, hogy bemutassuk a sokszínűséget, ami ősszel az erdő képében is megjelenik - mondta az az Országos Erdészeti Egyesület alelnöke.

Az Erdő Háza Ökoturisztikai Látogatóközpont és Vadasparkban szombaton ér véget a rendezvénysorozat, amelyet az állatok világnapjával egybekötött családi nappal zárnak. Az érdeklődőket szombaton 10 órától 12-ig várják, ahol lesz látványetetés, előadás és kézműveskedés is.