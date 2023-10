Érdekes posztot tett ki közösségi oldalára Majka. A népszerű előadó Azahriah duplakoncertje kapcsán arról értekezett, mennyi irigye van már most a 21 éves előadónak, aki jövőre egymást követő napon is megtölti a Puskás Arénát.

Egy biztos, valamit tud a srác, akinek a népszerűségén még az sem ejtett csorbát, hogy az egyik buliban egy nyilvános WC mögötti szexkalandját valaki lefilmezte és feltöltötte a netre. Pályája azóta is töretlenül ível felfelé, az első koncertre percek alatt elfogyott a jegyek 95 százaléka, így aki lemaradt, de ott akar lenni, elvileg pont ma még hozzájuthat a belépőhöz a második napra, ha elég gyors és elég szerencsés.

Nem lennénk persze magyarok, ha nem kerültek volna elő a kritizálók is. Van, aki szerint Azahriah dalai, szövegei zavarba ejtően gyengék, átlátszóak, ötlettelenek és prolik.

Alapszabály, ízlésről nem lehet vitatkozni, Majkának – aki maga is nagyjából hasonló utat járt be, azaz az egyik valóságshow-ból kikerülve az akkori népszerűséget meglovagolva üstökösként robbant be a zeneiparba és lett mára az egyik legkeresettebb, legprofibb előadó – abszolút igaza van abban: az Azahriah-t támadó „embereknek a 90 százaléka sosem fog megérteni egy sikeres előadót, mert ő vagy sosem volt sikeres, vagy egyszerűen irigy, vagy mindkettő. Legtöbb esetben meg az egyik szülte a másikat…”

Ebben a világban a közönség dönt a lábaival – na meg persze a pénzével –, és ha ennyi ember hajlandó elmenni egy koncertre, majd még egyszer annyi a másodikra, ott nincs miről beszélni.

Ott – ahogyan a Kispál és a Borz anno megfogalmazta egyik albumán – nincs más, mint sika, kasza, léc.

Szóval lehet finnyáskodni Azahriah-n, de adott a feladat: tessék utána csinálni…

