Jó idő és hangulat is társult az idei Által-éri evezéshez, ahhoz a szabadidősport-eseményhez, amelyre egyre többen jönnek, nemcsak a környékről, de távolabbról, így például Budapestről, Győrből, Szegedről, Mosonmagyaróvárról, Miskolcról is. A látványos és színes regattára több mint ötszázan regisztráltak. Az örömevezés a korábbi évekhez hasonlóan Tatáról indulva Szomód-Ferencmajoron át Dunaalmásig, a dunai nagy zsilipig tartott.

Az „őrült” vízi futamot az Által-éren rendszerint október első szombatján rendezik. Ekkor kezdődik ugyanis az Öreg-tó lehalászása, amelyhez kisebb vízszint is elegendő.

Az evezős túra résztvevőit köszöntötte Michl József, Tata polgármestere. Köszöntőjéből kiderült, Tata önkormányzata saját hajóval indult, kollégáival, Purgel Zoltán és Rigó Balázs alpolgármesterekkel és Szerencsi Richárd cégvezetővel eveztek és szerencsésen célba érkeztek.

A 13 kilométeres távnak csónakokkal, kajakkal és egyéb más, saját kezűleg kreált, épített lélekvesztőkkel vágtak neki a legbátrabbak. Némely vízi jármű kész csoda, hogy nem süllyedt el. Borulások, ütközések így is voltak, de szerencsére komoly baj nem történt, végül minden induló célba ért.

Oláh András, a Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú Egyesület elnöke elmondta, 26 évvel ezelőtt három magánszemély „találta ki”, ha megnyitják a zsilipeket, lehet majd az Által-éren vízi járművel közlekedni. Kipróbálták és sikerült, Kaptay György, Szilas Péter és Boros Ferenc, akik a helyi evezősegyesület tagjai voltak, leeveztek a Dunáig. Azóta minden évben október első szombatján megrendezik a Mikoviny Sámuel Által-éri vízi túrát. Ebben a kategóriában a második legnépesebb rendezvény az Által-éri vízi túra, az első a Balatoni Kékszalag.

„A vízi túra egyik alapító tagját, a 80 pluszos Boros Ferencet is köszöntöttük, aki már az első Mikoviny vízi emléktúrán is részt vett. Akkor és most is leevezte a távot. Sajnos társaik, Kaptay György, Szilas Péter és Ercsey Áron már nem evezhet, emlékükre a korábbi években emlékkövet állítottunk” – tette még hozzá Oláh András elnök.