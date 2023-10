Ha megkérdezik valakitől Tatabányán, merre található az autós múzeum, hivatalosan az Első Magyar Veteránautó és Motorkerékpár Múzeum, többen csak széttárják a karjaikat: nem is tudtak arról, hogy Tatabányán létezik ilyen érdekesség. Pedig bizony hogy van, mégpedig Bánhidán, az egykori Puskin Művelődési Ház épületében Marczis Béla révén, akinek hobbija a veteránautó- és motorkerékpár-gyűjtés.

Marczis Béla veterán autó és motorkerékpárgyűjtő gyűjteményének a Puskin Művelődési Ház ad otthont.

Az akkor még fiatalabb éveiben járó Marczis Béla éppen 35 éve, hogy megnyitotta Magyar- országon egyedülálló „Első Magyar Veteránautó és Motorkerékpár Múzeumát”. Kezdetben csak néhány darab veterán autója volt – az első igazi szerzeménye egy 1938-as évjáratú, német gyártmányú legendás autó, az Adler volt. Ez annyira legendás, hogy a világon jelenleg már csak két darab létezik belőle, az egyik éppen itt Tatabányán, a Turul lábánál, a másik Németországban. Lassanként növekedett a veterán autók és motorok száma, az Adler után jött Opel Kaptain, a Fiat Topolino, Peugeot különböző típusai, amerikai autók, Pontiac – sok közülük még ma is működőképes. „Az Opel Kaptain is különleges autó, megjárta a II. világháború észak-afrikai hadszíntereit, Erwin Rommel tábornok is ült benne” – fogalmazott Marczis Béla. Több alkalommal hazai és külföldi filmekben is szerepelt kedvenc autóival, az Adlerrel és az Opel Kaptainnal. Partnere volt többek között Donald Sutherlandnek és Omar Sharifnek is.

Marczis Béla veteránautó- és motorkerékpár-gyűjtő egyik kedvence az Adler, amely filmekben is szerepelt. Fotó: Kiss T. József

Magyar színészek autói is vannak a tatabányai gyűjteményben, mint például Latabár Kálmán Pontiac gépkocsija. A gyűjtemény legidősebb darabjai egy 1934-ben gyártott Skoda menőautó és egy 1935-ben gyártott Fiat 1500-as. Marczis Béla régebben még oldtimer versenyekre, bemutatókra is eljárt. A veterán járművek „saját” kerekeiken érkeztek a helyszínekre. Egy-egy ilyen út két napig is eltartott, ilyen volt például egy Fiat Topolino-találkozó Olaszországban. Ezeknek a veterán autóknak a csúcssebessége nem volt több, mint ötven kilométer óránként.

Tatabányán Közép- Európa egyik legnagyobb veteránautó- gyűjteménye található. Marczis Béla szeretné, ha ez a kincs Tatabányán maradna.

Marczis Bélának nemcsak gyűjtőszenvedélye, hanem versenyzői vénája is volt. Kezdetben pályán motorkerékpározott, majd veteránautó-versenyeken vett részt. Elmondta, minél több embernek szeretné megmutatni ezeket az autócsodákat, „a tegnap autóit”, hogy minél többen láthassák a hatalmas gépjárműtechnikai fejlődést. A gyűjtemény mintegy 200 autóból és 100 motorkerékpárból áll, melynek csak töredéke van jelenleg kiállítva.

1935-ös évjáratú FIAT 1500-as

Az Első Magyar Veteránautó és Motorkerékpár Múzeumnak nincsen állandó nyitvatartási ideje, telefonon lehet egyeztetni időpontot. A minden napi autós munkában, a kiállítással kapcsolatos teendőkben Marczis Béla segítségére van Tancsik Zsolt, akit szintén lenyűgöznek a tegnap autói: szívesen tevékenykedik a veterán automobilok között.