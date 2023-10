Megerősítették Sopron és Bad Wimpfen testvérvárosi kapcsolatát a napokban a városházán. A harmincéves jubileum emlékére ünnepélyes nyilatkozat készült, amit Farkas Ciprián soproni és Andreas Zaffran Bad Wimpfen-i polgármester írt alá több önkormányzati képviselő és a testvérvárosi delegáció jelenlétében. Ebben kinyilvánítják, hogy az eddigi sikeres együttműködést folytatva tovább erősítik és mélyítik a két város kapcsolatát.

Ez a németek kitelepítésének idejére vezethető vissza, 1946-ban ugyanis Bad Wimpfen fogadta be és karolta fel a hazájából elüldözött soproni német lakosságot, akik új hazájukban kulturális egyesületet és múzeumot is létrehoztak. A kapcsolatokat azóta is ápolják. A partnerség 1991-ben vált hivatalossá, akkor írta alá a két város polgár- mestere a testvérvárosi szerződést. Azóta is ez az egyik legfontosabb külföldi kapcsolata Sopronnak.

A 30. jubileumot a világjárvány miatt ünnepelték most. A város- házi ünnepségen közreműködött a Liszt Ferenc Pedagógus Énekkar, akik a kezdetektől élő kapcso- lattal rendelkeznek a Bad Wimp- fen-i Concordia énekegylettel.