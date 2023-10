– Egy jó kertbarátnál nincs mit elégetni a kertben - mondta érdeklődésünkre Nagykutasi Viktor szakíró. Az a lényeg, hogy mindent forgassunk vissza, amit a kert adott. Nyáron süthetünk szalonnát, rakhatunk tüzet a bogrács alá lenyesett, megszáradt ágakkal, de kemencében is lehet használni. A beteg növényrészeket Győr környékén a biohulladékot elszállító kukákba lehet elhelyezni. A füvet, a ledarált ágat bele lehet tenni a komposztba vagy talajtakarásra lehet használni. Sajnos a legtöbb helyen a lehullott lombot égetik el, pedig az nem száraz. A lomb is komposztálható, még a diófa levél is – szögezte le Nagykutasi Viktor.

– A levegővédelemről szóló jogszabályok alapján általánosságban tilos az égetés, kivéve, ha önkormányzati rendelet megengedi – tisztázta a kérdést Szigethy Balázs gönyűi jegyző.– Helyi szabályozásunk szerint a kerti hulladék elégetésére csak akkor kerülhet sor, ha más hasznosítási lehetőség nem alkalmazható. Kizárólag száraz kerti hulladékot lehet márciusban, áprilisban, szeptemberben, októberben és novemberben keddi napokon 8 és 18 óra között égetni, de több egyéb feltételt is meghatároztunk– szögezte le a jegyző.

A településeken főként tavasszal és ősszel merül fel a kerti hulladék elhelyezésének problémája. Pár évvel ezelőtt Abdán egy közösségi komposztálási lehetőséggel is megpróbálkoztak.

Az abdai temetőgondnok és önkéntes segítői rendbe teszik az abdai temetőt Mindenszentek előtt. A leveleket a hivatalos lerakóba szállítják. Fotó: Abda önkormányzat

– Mi már 2018 körül gondolkoztunk egy közösségi komposztáló létrehozásán. Erre nem volt forrásunk – idézte fel a történteket Szabó Zsolt polgármester. – Rendszeresen önkéntes falevélgyűjtő akciókat szervezünk a település területén. Egy fiatalember 2019-ben, aki messze lakik a településtől és van egy nagyobb területe, felajánlotta, hogy oda vihetjük az összegyűjtött leveleket és ott komposztálja és felhasználja. Mivel abszolút környezettudatos a dolog, ennek nagyon megörültünk és két évig ez tökéletesen működött mindenki megelégedésére. A történet azonban nem végződött happy end-del. A kormányhivatal eljárást indított a fiatalember ellen, mert a hulladékgazdálkodási törvény alapján ő nem végezhet ilyen tevékenységet. Ha a falevelet otthon komposztálom, az teljesen rendben van, ha azonban kikerül arról az ingatlanról, ahol keletkezett, onnantól kezdve már a hulladékgazdálkodási törvény hatálya alá tartozik és így a kezelése csak a törvényben leírtak szerint működhet. Végül a fiatalembernek el kellett szállítania egy hivatalos lerakóhelyre és számlával bizonyítania, hogy a területéről a zöld hulladékot elszállította. Ezzel megszűnt számunkra ez a lehetőség. A helyi lakosok a leveleket a GYHG zöld kukájában vitethetik el folyamatosan vagy komposztálhatják a kertjükben. Az önkormányzat a közterületeken összegyűjtött ágakat ledarálja, de pillanatnyilag nincs olyan kazánunk, ahol el tudnánk tüzelni, így a virágágyásokban mulcsként használjuk – összegezte a jelenlegi helyzetet a polgármester.