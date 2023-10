- Már gyerekként is foglalkoztatott a missziós munka lehetősége, viszont a témába igazán az egyetemet követően ástam bele magam. Kezdetben egy másik szervezettel vettem fel a kapcsolatot, ezt követően mondta a barátnőm, hogy ő egy orvoscsoporttal májusban Ghánába utazik. Ekkor kerestem meg dr. Fodor Rékát az Afréka Alapítványtól és tulajdonképpen néhány nap alatt eldőlt, hogy én is velük tartok - mesélt a kezdetekről Vivien. - Szeretem a kihívásokat, szeretem feszegetni a határaimat is, ami szintén közrejátszott abban, hogy elvállaljam az utazást és persze az is nagy könnyebbség volt, hogy a barátnőm is a csapat tagja volt - mondta.

Az utazás megkezdése előtt a fiatal doktornő megkapta a kötelező védőoltásokat, a vízumot, valamint egy elméleti TEK-es képzésen is részt vett, de szakmailag is felkészült az útra, főleg a trópusi betegségekkel kapcsoltban képezte magát.

A magyar orvoscsapat Tamaleban, egy kórházban, a járóbeteg részlegen gyógyított, ami Ghána fővárosától, Accrától mintegy 600 kilométerre fekszik.