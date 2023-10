A történelmi jelentőségű leletekről szerdán tartottak sajtótájékoztatót a Soproni Múzeum nemrégiben átadott, és azóta számos elismerést elnyert kiállítóterében, a Múzeumnegyedben. A többezer éves aranykiegészítők bemutatóján részt vett Tóth Imre a Soproni Múzeum igazgatója, Barcza Attila országgyűlési képviselő, Farkas Ciprián polgármester, dr. Mrenka Attila vezető régész, Fábián-Gyekiczky Tibor önkéntes lelet-, és lelőhelyfelderítő, Gőgh Zoltán a kutatási program támogatója és Sándor Gyula, a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgatója.

Tóth Imre a köszöntő beszédében hangsúlyozta, a múzeum demokratikus intézmény, amely az emberek által és értük jött létre, de ez nem volt mindig így. - A polgári társadalmak fejlődésével a közösségek elkezdték önmagukat meghatározni, amihez szükség volt arra, hogy összegyűjtsék az emlékéiket. A Soproni Múzeum is így jött létre még a tizenkilencedik század közepén, amikor a városlakók elkezdték gyűjteni az értékesnek vélt tárgyakat, amelyek a múltjukra emlékeztették őket. A most megtalált leletek pedig a Soproni Múzeum színvonalát egy új szintre emelik - mondta a múzeum igazgatója.

- A Múzeumnegyed helyszínéről tudjuk, hogy kettőezer évvel ezelőtt is lakott volt. Azonban még ennél korábbra is visszatekinthetünk a múltba, s emlékek őrzik azt, hogy Sopron területét először kelták lakták. Innen jött az ötlet, hogy próbáljuk meg a történelmet még régebbre visszavezetni, hogy mi lehetett itt azelőtt. Elindult a munka önkéntes alapon, ami a mai napig tart. Hosszú utat jártunk be, melyben első perctől kezdve dr. Mrenka Attila szabadidejében szakmai tudással támogatta a kutatást - vette át a szót az ásatás fővédnöke, Barcza Attila. Hozzátette, a kutatásban az idei év hozta az áttörést, amelyben nagy szerepet játszott Fábián-Gyekiczky Tibor is.

- Nagy megtiszteltetés és büszkeség a város életében az előkerült régészeti kincsek, amely egy civil összefogás eredménye. Mindez egy igazi példája annak, amikor a soproni polgárok közös erővel küzdenek egy célért. A várost mindig is a polgárok tették naggyá a gazdag hagyományokkal, kulturális és történelmi örökséggel - mondta el Farkas Ciprián.

Az arany ékszerek és ruha kiegészítők, bronz karikák és csontgyöngyből készült nyaklánc megtekinthető lesz a jövőben a Soproni Múzeum kiállítóterében, a Fabricius-házban.

A sajtótájékoztatón Fábián-Gyekiczky Tibor idézte fel a lelet megtalálását. - Egy napsütéses februári napon voltunk a Várhelyen dr. Mrenka Attilával és a soproni kutatócsoporttal. A kutatás megkezdése után fél óra sem telt el, amikor találtunk pár bronz karikát, majd Attila feltárta a terepet, ahonnan számtalan kincs bukkant elő. A következő gondolatunk csak az volt, hogy a leletek épségben legyenek, ami végül így is történt - emlékezett vissza az arany és bronz kincsek megtalálója. Hozzáfűzte, örömére szolgál, hogy az állandó kiállításon lesz megtekinthető a leletegyüttes.

- 2017-ben mikor kipattant a fejünkből, hogy ásatásba kezdjünk a Várhelynél sokan megkérdezték, hogy mi ösztönöz rá. Mint sokan másoknak azt tudom mondani, hogy a népem kultúrájának a fennmaradása és a megerősödése motiválja a magamfajta észak-nyugat-dunántúli embert egy ilyen projekt kigondolására és véghezvitelére. A kérdés még itt is felmerül, hogy mégis ezt milyen forrásokból valósítsuk meg. A válasz pedig a társadalmi értékeket képviselő közösségben rejlik - hangsúlyozta beszédében Gőgh Zoltán a kutatási program támogatója.

A vezetőrégész, dr. Mrenka Attila a sajtótájékoztatón régészeti projekt jelentőségéről beszélt. - Egy olyan kincslelet mellett állhatunk, ami háromezer évvel ezelőtt került a földbe és a mai korig ott pihent. 2017. év végén indítottunk el egy olyan közösségi régészeti programot, amelynek célja az érdeklődő civilek integrálása a régészeti kutatásba. Ahhoz, hogy ez a program sikeresen megvalósuljon kellettek azok a civilek, akik a program motorjának mozgató rugói. Küldetésünk során szerettük volna megtalálni azoknak az első embereknek a nyomait, akik a mai Sopron alapját lerakták. Ehhez vissza kellett mennünk a rómaiak és a kelták idejére, és észre kelletett vennünk, hogy a környékbéli területek nagy számban a késői bronzkorban népesülnek be, több mint háromezer évvel ezelőtt kezdődött. A kincsleletnek nem csak az esztétikai értéke fontos igazán számunkra, hiszen Európában csupán mintegy huszonegy hasonló lelet van. Az aranykincsekkel a Soproni Múzeum egy olyan exkluzív klubnak lett tagja, amely méltán emeli a város hírnevét - részletezte a vezető régész.