A Magyar Közút közleményében felhívja a figyelmet, hogy a jelzőlámpák ezeken a konkrét helyszíneken kizárólag a kijelölt gyalogos és kerékpáros átvezetésen történő elsőbbséget szabályozzák, nem a körforgalomba való behajtás lehetőségét. A jelzőlámpát követően a körforgalmakba történő belépésnél továbbra is a körforgalmú csomópontokra vonatkozó KRESZ szabályok az érvényesek, azaz a körforgalomban haladó járműnek elsőbbsége van a belépő járművekkel szemben. Erre az általános szabályra a csomópont előtt „Elsőbbségadás kötelező” tábla is figyelmezteti a közlekedőket. A Magyar Közút fejlesztésével így a közlekedés védtelenebb résztvevői, a gyalogosok és kerékpárosok is biztonságosabban közlekedhetnek.

A társaság arra kér minden közlekedőt, hogy az új csomópontokban figyelmesen, a KRESZ szabályok és a kihelyezett jelzések betartásával közlekedjenek.