Bakos-Kiss Gábor, a Győri Nemzeti Színház igazgató­­ja hetente többször ingázik a megyeszékhelyről Budapestre.

– Én már nem merek úgy elindulni, hogy valamelyik útvonaltervező alkalmazásba be ne írnám a célt, hogy lássam a torlódásokat. A társulat életét megnehezíti a közlekedési helyzet az M1-esen, nagy ráhagyással kell terveznünk elfoglaltságainkat – mondta. Meglátása szerint a péntek különösen nehéz, a hétvégéken viszonylag tűrhető a forgalom.

Az M1-es autópálya forgalma 2014 és 2022 között 25 százalékkal növekedett, a covidos két év kisebb forgalma ellenére is. A ménfőcsanaki mérőegységnél figyelték meg a legnagyobb növekedést: 44 százalékos a járműtöbblet a 2014 előttihez képest. Ahogy a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. közölte: 2022 szeptemberéhez képest 2023 szeptemberére az M1-es forgalma több mint 4 ezer járművel nőtt napi szinten, vagyis nagyjából 6,6 százalékkal. Ebből az adatból nem lehet megmondani, hogy a trendben szerepet játszik-e a vasúti pálya felújítása, azaz hogy a Budapest–Győr–Hegyeshalom vonalon kevesebb járattal utazhattak átszállás nélkül a vasutat választók.

Nincs jelentős változás

A MÁV-Start Zrt. kommunikációs igazgatósága azt írta kérdéseinkre: „A vágányzár előtti időszakban naponta mintegy 40 ezer utazás történt a Budapest–Győr–Hegyeshalom vasúti fővonalon. Ennek sem a száma, sem a belső szerkezete nem változott számottevően az elmúlt bő 1 hónapban, vagyis az utasaink elfogadták az ideiglenes forgalmi rendet és a pótlóbuszos közlekedést, amiért ezúton is kifejezzük számukra a MÁV–Volán-csoport köszönetét.”

Annak ellenére, hogy a vasúttársaság nem tapasztalt csökkenést az utasforgalmában, ha az autópálya menti benzinkutasoknál érdeklődünk, vagy a baleseti híreket olvassuk, az a benyomásunk támad: sokan tértek át az utakra. Ezt erősíti meg az Oszkár Telekocsi társtulajdonosa, Prácser Attila is. A bázisnak tekintett 36. héthez képest (szeptember 4–10.) a 38. héten elkezdett felújítási munkálatok okozta részleges vágányzár óta folyamatosan nő a lefoglalt helyek száma, Győr–Budapest és Sopron–Budapest távlatban a háromszorosára nőtt a szolgáltatást igénybe vevők száma.

Vasúton csak átszállással

Október 27-től november 17-ig azonban teljes vágányzár lép életbe a Budapest–Győr–Hegyeshalom vonalon a Szárliget és Biatorbágy közötti pályaszakasz felújítása miatt, azaz egyetlen átszállás nélküli járat sem áll majd a vonattal közlekedők rendelkezésére. A MÁV-Start Zrt. arra kéri az utasokat, erős ráhagyással számolják az indulás és érkezés idejét. Félő, hogy akinek kora, egészségi állapota vagy csomagjai miatt nehézkes az átszállás, inkább az amúgy is zsúfolt autópályát választja majd valamilyen formában: akár autómegosztó lehetőséget igénybe véve, akár egyéni közlekedőként, ami szintén nem hat előnyösen az M1-es zsúfoltságára.

Átütemezett javítás

A teljes vágányzár ideje alatt felfüggeszti az M1-es autópályán a sávlezárással és tereléssel járó felújítási munkálatokat a kivitelező.

Forrás: MKIF

A sztráda üzemeltetéséért felelős MKIF a vasúti felújítás miatt felfüggesztette az M1-es autópályán előre tervezett munkálatokat: nappal Biatorbágy és Tatabánya között nem dolgoznak.

– Azért döntöttünk így, hogy ezzel is segítsük a vonatpótló autóbuszok közlekedését – írta kommunikációs igazgatóságuk. Azonban felhívták a figyelmet, hogy a közlekedők türelmetlenek a sávkorlátozásokkal kapcsolatban.

– Kollégáink mindennap küzdenek azzal, hogy a közlekedők nem tartják be a sebességkorlátozásokat sem a terelések előjelzéseinél, sem a tereléseknél. A nem megfelelő sebesség miatt forgalomtechnikai eszközök is sérülnek. Egy eltalált és repülő eszköz akár súlyos balesethez is vezethet. A tereléseknél dolgozó embereinket pedig rendszeresen éri szóbeli vagy fizikai inzultus. Kollégáink 80–100 kilométer per órás sebességgel haladó autók, kamionok mellett dolgoznak. Pedig egy 10 kilométeres terelés esetén, ha valaki a megengedett 80 kilométer per óra helyett 100-zal halad, akkor maximum egy-másfél percet nyer, miközben a sebessége 20 százalékkal nő, a fékútja 44 százalékkal növekszik, jelentősen megnövelve ezzel a balesetek kockázatát – írták.

Összefoglalva, ami hosszú távon szükséges – mint a pályafelújítás –, az rövid távon sok kihívás elé állítja a közlekedőket.

Érdemes türelemmel és biztonságra törekedve átvészelnünk ezt az időszakot, hogy minél kevesebb áldozattal járjon az előttünk álló három hét.