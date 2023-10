A búvárok megtalálták és a felszínre hozták a gép fegyverzetének egy részét. Magó Károly zászlós, a kiemelés hadtörténeti örökségvédelmi felelőse természetesen azonnal naszádra szállt, hogy tűzszerész szakember felügyelete mellett vizsgálja meg az újabb értékes leletet.

„Emellett folytatjuk a meder tisztítását is. Kiderült, hogy sokkal több üledék rakódott le a géproncsra, mint amire számítottunk. Az elsődleges feladatunk most az, hogy a roncs környékét letakarítsuk és persze magát a roncsot is. A kiemeléshez ugyanis fel kell tudnunk mérni, hogy pontosan mekkora a roncsdarab. Egyébként a tisztítás minden fázisában szonárral mérjük fel a medret, így ellenőrizzük a roncs állapotát” – nyilatkozta a zászlós.