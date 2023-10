Megkezdődtek a felújítási munkálatok a „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű TOP-os pályázat keretében nyert támogatásból. Az önkormányzat több mint 90 millió forint támogatást kapott. A város óvodájának és bölcsődéjének tetőszerkezetét és külső homlokzatát ebből az összegből állítják helyre, valamint megvalósul az akadálymentesítés is. „A tető teljesen új lécezést és cserépfedést kap, illetve a gerendázatot is cserélik, ahol szükséges. A homlokzat új színű lesz. Az intézmény előtt egy akadálymentes parkolót hozunk létre és térköves járdaszakasz vezet majd az épületbe. Az előírásoknak megfelelő, akadálymentesített mellékhelyiséget is kialakítunk. Szeretnénk a munkálatokat novemberben befejezni” – mondta el Major Jenő, Beled polgármestere.