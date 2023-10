- Hiszek benne, hogy egyrészt olvasmányos, új könyveknek kell lennie a polcokon, amelyek hívogatják az olvasót, másrészt szerethető könyvtári tereket kell biztosítanunk, ahol jól érzik magukat az emberek. A komor hangulatú, szűk folyosóval ellátott könyvtárak ideje lejárt. Ehelyett egy könyvesboltra kell hasonlítania egy ilyen jellegű épületnek, ahová úgy megy be az olvasó, hogy sajnálja, hogy egyszerre csak 10 könyvet vihet haza.

Az elmúlt 10 évben nagyon komolyan gyarapítottuk a könyvállományunkat, folyamatosan figyeljük, az új könyveinknek milyen a fogadtatása, mit kölcsönöznek, milyen az olvasói érdeklődés.

Emellett természetesen beszerezzük a kisebb érdeklődésre számot tartó, de egyébként kimagasló kulturális, művészeti értékeket képviselő műveket is. Fontos említeni, hogy a könyvtári kölcsönzés fele arányban szakirodalom. Általános iskolától egészen az egyetemi szintig tanuláshoz, vagy sokan önképzéshez könyvtári könyveket vesznek igénybe, tehát a szakirodalom területén különösen fontos odafigyelnünk, hogy ne legyen elavult az állomány. Kollégáim igyekeznek abban a szemléletben dolgozni, hogy ez egy szolgálat - mondta el a Kisalföldnek dr. Horváth Sándor Domonkos.

- Érdekes jelenségnek vagyunk tanúi. Az olvasószám növekszik. Nemcsak a pandémiás időszak utáni visszarázódásról van szó, a könyvek ára is emelkedett és a kultúraszerető közönség egyre nagyobb számban fedezi fel a könyvtárat, mint egy megfizethető szolgáltatást.

Az intézményvezetőt a gyermekek olvasóvá neveléséről kérdeztük. - Ez egy nagyon komplex kérdés. Nem a kampányok miatt olvas valaki, hanem, mert a nagymama olvasott mesét, vagy a szülő kezében lát a gyermek könyvet. Sokat számít hogy volt egy olyan tanár, aki élményszerűen tudta közvetíteni az irodalom szeretetét, ajánlott olvasni valót. Ezek a meghatározó dolgok. Napjainkban a fiatal középiskolásoknál népszerű a slam poetry, ami egy szabadszájú műfaj, illik a kamasz korosztály habitusához. Alapvetően előadókészséget is igényel, szereplési vágyat is kielégít és mégis valahol az irodalom felé mutat, még ha annak egy nagyon speciális szegmense is. Talán van esély, hogy az ifjak nem állnak meg itt.

A keddi ünnepségen megjelent a szép számú könyvtárkedvelő közönség mellett városunk polgármestere prof. dr. Dézsi Csaba András, Szóllás Péter a Kulturális és Innovációs Minisztérium illetékes főosztályvezetője, Rózsa Dávid az OSZK főigazgatója. Előadást tartottak a könyvtár nyugalmazott igazgatói, dr. Horváth József és Orbánné dr. Horváth Mária, valamint a jelenlegi vezető dr. Horváth Sándor Domonkos is.

A tanulóknak és 70 év felettieknek ingyen van a beiratkozás a könyvtárba, keresőknek 750 forint egy évre, a 70 év alatti nyugdíjasok ennek a felét fizetik, ha kölcsönözni szeretnének.