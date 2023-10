A Mecséri Önkéntes Tűzoltó Egyesület ünnepségét megtisztelte Sallai Péter tűzoltó dandártábornok, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója és Krankovits László, a Vármegyei Tűzoltó Szövetség járási koordinátora.

Az ünnepen Márkus Istvánné nyugdíjas iskolaigazgató, a község díszpolgára, zászlóanya emlékszalagot kötött az egyesület zászlójára. Tenger Szilárd atya, a község plébánosa pedig felszentelte a Mercedes tűzoltóautót, és megáldotta az önkéntes tűzoltókat.

Az eseményen megjelentek a lébényi és a mosonszentmiklósi önkéntesek, és a katasztrófavédelmi igazgatóság, valamint az önkormányzat emléklapot és emlékérmet adott át az aktív tűzoltóknak.

Sallai Péter köszöntőjében méltatta az önkéntesek által el- végzett fontos tevékenységet, és a felszerelés műszaki fejlődé- sében elért fejlesztéseket. Ezeknek a kezelésére felkészült tűzoltókra van szükség. Végül megköszönte az önkéntesek munkáját.

Krankovits László az önkéntesek összefogásáról, egymás bajtársias segítéséről fejtette ki véleményét.

– Mecsér történetében a tűzoltóknak, így a lakosságnak is sokszor nemcsak a tűzzel, hanem a vízzel, az áradó Dunával is meg kellett vívni a harcot. 130 évvel ezelőtt őseink is felismerték az önkéntes tűzoltószolgálatnak a szükségességét, melyek a korabeli időben is már boldogulásuk, életük elősegítője volt. Ugyanakkor azzal szembesültünk az elmúlt évtizedekben, hogy a megalakulásukról, működésükről nem találtunk minden esetben korhű dokumentumokat. Azonban az újabb, Mecsér történetét bemutató könyv írásakor levéltári kutatás alkalmával megleltük az alapítási időpontot. Első fontos egyesületünk a tűzoltóság volt – hangsúlyozta Csaplár Zoltán mecséri polgármester.

A helyi szervezett önkéntes tűzoltás első tényszerű eseménye a köteles tűzoltószervezet megalakulása volt 1889. június 16-án 44 taggal. Ez az egység 1893-ban átalakult önkéntes testületté. Jelenleg negyvenen tartoznak soraikba, közülük tizenheten nők. Gazdag Zoltán elnök és Tamás Kristóf parancsnok vezeti az egységet.