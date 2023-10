Tata önkormányzata 2021-ben pályázott és nyert a TOP „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című felhívására, s a sikeres pályázat eredményeképpen megvalósulhatott a beruházás. Az önkormányzat 2021 júniusában rendezett sajtótájékoztatóján jelentették be, hogy 998.220.000 forintot nyert el a város a fejlesztésre. Időközben a projekt többlettámogatásban részesült Magyarország kormánya jóvoltából.

Az Újhegyi úti vízfolyás a város keleti határában ered, részben nyílt mederben, részben zárt csatornával, a terület mély vonalán haladva a vasútvonalat is eléri. A vasúti pálya keresztezését követően a már kiépített mederben, a Vasút utca–Vasút köz–Bacsó Béla úton vezetve éri el a Szent István utcát a csapadékvíz-csatorna. A csatornát végül a Malom-patakba kötötték be, amely az Által-érbe mint befogadóba vezeti el a környék, elsősorban Újhegy csapadékvizét. A problémát az okozta, hogy a vasút melletti ároktól induló csatorna vízszállító képessége kicsi, ezért nagy intenzitású csapadék esetén jelentős mértékű visszaduzzasztást tapasztalhattak a környék lakói. Emiatt az árokban megemelkedő vízszint a Vasút utcai telkeket elöntve folyt le a területen, s további súlyos elöntések jelentkeztek a Gesztenye fasoron is. A lezárult projekt hosszú távú célja az volt, hogy az érintett városrész csapadékvíz-kiöntésektől veszélyeztetett utcáiban egy megfelelő biztonságot nyújtó csapadékvíz-elvezetési rendszer megépítésével biztosítsa az esővíz rendezett elvezetését.

A nagyobb kapacitású kiépített csatornákon hamarabb lefolyik a víz, ami az Által-éren keresztül a Dunába ömlik.

Bencsik János országgyűlési képviselő elmondta: „Az elmúlt időszakban szinte minden évben elöntötte a környéket a víz egy-egy heves esőzés, zivatar miatt, így nagyon jól döntött a tatai önkormányzat, amikor pályázott a vízelvezetési kapacitás bővítésére. A villámárvizek ebben a városrészben nemcsak a kerteket, hanem lakóépületeket is érintették, ezért ez a beruházás egy vagyon- és életbiztosítást szolgáló fejlesztés is volt.” Bencsik János hozzátette, a vízelvezetés utáni fel­adat a többletvíz megtartása és későbbi felhasználása lehet a város számára.

A csatorna nyomvonalát úgy alakították ki, hogy a vasút melletti árok vizét a legrövidebb úton a Malom-patakba vezesse, s a csatorna ne bekerített családi házas telkeken haladjon. A beruházás során 1755 méter hosszan épült új csapadékvíz-elvezető csatorna, emellett megújult a Vasút utca egy részének és a Gesztenye fasornak az útburkolata is.

Több utca is megújult, a Gesztenye fasor is új burkolatot kapott.

Popovics György, a vármegyei közgyűlés elnöke elmondta, hogy a TOP-forrásból a 2014–2020-as időszakban összesen 6,493 milliárd forint jutott vízrendezésre. Bár a TOP idén december 31-én befejeződik, a TOP Pluszból Tatának már öt nyertes projektje van 2 milliárd 685 millió forint értékben, ebből kettőt vízrendezésre nyertek el, ami 1 milliárd 400 millió forint támogatást jelent. Az 1.172.067.073 forint uniós támogatással megvalósult beruházás egy komplex, az egész településrészre kiterjedő, átgondolt vízrendezési fejlesztés, ezzel kapcsolatban Michl József polgármester kiemelte: fontos lépés volt ez a projekt nemcsak a vízelvezetés szempontjából, hanem azért is, mert általa a körzetben megújulhatott a forgalmas Gesztenye fasor útburkolata, valamint a Vasút utca egy része.

Michl József hangsúlyozta, a körzetet illetően számos újabb fejlesztési terve van az önkormányzatnak. Korábban megépítettek egy körforgalmat a Berta-malomnál, korszerűsödött a Jázmin utcai iskola, melynek belső tereiben és az udvarán is sikerült fejleszteni a Vaszary-iskola felújítási programja keretében. A „Tata város csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése” című projekt 96 családi házat, 250 társasházi lakást és egy önkormányzati óvodát érintett.

