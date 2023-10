– Az elmúlt hetekben több bejelentés, híradás is érkezett hozzánk közterületen történt kutyatámadásról. Ezek az emberre, illetve állatra támadások sok esetben orvosi ellátásra szoruló sérüléssel, lelki traumával járó esetek– erősítette meg Királyfi Péter, a győri önkormányzat ellenőrzési referense. – Sajnálatos módon elmondható, hogy ennek okai a szabályok be nem tartása, figyelmen kívül hagyása, a kutyatartó teljes bizalma az állatában, valamint embertársaink és más állatok iránti érdektelenség, esetlegesen az ismeretek hiánya okozza – szögezte le a szakember, aki arról is beszélt, hogy gyakran találkozhatunk a város minden részén póráz nélküli „önsétáltató” kutyákkal.

– A kutyák közötti dominancia harc, területvédés, vérmérséklet, környezeti hanghatás, szag és egyebek ösztönös támadást, védekezést válthatnak ki az állatból. Tudomásul kell venni, hogy sok ember számára a kutyák látványa, jelenléte ellenérzést, félelmet okozhat. Közösségi területen a kutyát kizárólag pórázon lehet tartani és csak annak, aki felügyelni tudja az állatát – szögezte le Királyfi Péter. Mint mondta, szabálysértésnek minősül, ha valaki a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja. Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen. Szájkosár használata bizonyos esetekben a veszélyesnek nyilvánított kutyák esetében előírás lehet. A kijelölt kutyafuttatón lehet elengedni az állatot.

A családi házas övezetekben gyakran előforduló eset, hogy a nyitva hagyott kapun keresztül rohan ki kutya közterületre veszélyeztetve arra közlekedők és saját testi épségét is. Ezzel kapcsolatos bejelentésekkel gyakran találkozni szinte minden városrészben, mint ahogy a településeken kóborló kutyákról is szinte naponta olvashatunk a közösségi oldalakon.

– Az önkormányzatoknak el kell látni az ebrendészeti feladatokat, vagy erre vonatkozó szerződést kell kötniük – tudtuk meg Szigethy Balázstól, Gönyű jegyzőjétől. – Győr gyepmesteri telepét az állatkert működteti. Mi is, és több település is velük állunk szerződésben, ami tetemes költséget jelent az önkormányzatnak. A gyepmester kéthetente bejárja a települést és körülnéz. Ha talál kóbor ebet befogja és elviszi, de ha közben kutyatámadás van a területünkön, akkor is ő jön intézkedni. A lakosság az utcákon lévő kutyákról az önkormányzaton keresztül tehet bejelentést a gyepmesternek. Van ugyan az önkormányzatnál is chip leolvasó, amit már használtunk is kutya beazonosítására, de egy harapósabb jószág esetében használhatatlan, mert nincs képzett munkatársunk kutya befogásra. Ha támadás van, emberi vagy más állati életet veszélyeztető eseményről van szó, rögtön a 112 ügyeleti számot kell hívni, el kell mondani, mi történt és a rendőrök intézkednek. Vannak szökésre hajlamosabb kutyák, vagy olyan tulajdonosok, akik nem sokat törődnek az állattartás szabályaival és önsétáltató kutyákat tartanak. Ezeket előbb-utóbb begyűjti a gyepmester, de mi is igyekszünk jobban odafigyelni rájuk. Felszólítjuk az állattartót, ellenőrizzük az állattartást. Ha egy állat kiszökik az udvarról, nem a gazdája sétáltatja pórázon, az szabálysértés, a rendőrségnek is van jogköre intézkedni.

A jegyzőtől azt is megtudtuk, mit kell tenni, ha valakit megharap a kutya.

– Célszerű orvoshoz menni, látletetet vetetni. Ez fontos a későbbi, például kártérítési eljárás miatt. Be kell jelenteni az önkormányzathoz, mi eljárást indítunk. Megvizsgáljuk kié a kutya, hogyan került az utcára, milyen intézkedést kell hozni, hogy legközelebb ne menjen ki. Elrendelhetünk kerítés magasítást, kenel építést. Ha állatra vagy emberre támad a kutya, értesítjük a járási állategészségügyi hatóságot. A hatósági állatorvos megfigyelés alá helyezheti a kutyát, elrendelheti a veszélyessé nyilvánítását, ha a viselkedéséből ez fakad, illetve pénzbírság kiszabására is lehetőség van. Végső esetben az állattartást is meg lehet tiltani. Volt a faluban is olyan eset, hogy az utcán sétáló kutyára támadt egy kapun kirohanó eb, a kutyasétáltató pedig eközben megsérült.

Violetta mindennap sétáltatja kutyáját Győrújbaráton, így tapasztalatai alapján szükségesnek tartja a világító nyakörv használatát a póráz mellett.

– Fontosnak tartom, hogy lássanak minket, az autós ki tudjon kerülni, de más kutyás is el tudja dönteni, hogy másfele kanyarodik vagy sem, ha jövünk. Mindenki maga tudja megítélni meg tudja-e tartania kutyáját, ha húz, ha ugrana a másik kutyának. Sajnos már többször támadtak meg bennünket rendszeresen olyan kutyák, akik kiszöktek a kapun, amíg a gazdájuk a ház előtt kertészkedett, vagy söpört. Senki nem hiszi hogy buksi más kutyákkal agresszív, csak amikor már marakodás van, akkor meg a gazdák nem tudják mihez kezdjenek, nem tudják visszahívni, mert sosem tanították az udvari kutyust – mondta el véleményét.