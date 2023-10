Csaknem háromszor annyian látogatják a bősárkányi könyvtárat manapság, mint hét évvel ezelőtt. Minden korosztály szívesen olvas a faluban, tudtuk meg Németh Fáni közművelődési referenstől, aki a könyvtár működéséért is felel. A szakember azt vallja, hogy a könyvet, az olvasást már gyerekkorban meg kell szerettetni. Ennek érdekében különböző játékos foglalkozásokra várja már az óvodásokat és kisiskolásokat az intézménybe. Meghirdette a 12 hónap, 12 könyv könyves kihívást is.

– Ha egy gyerek meghallja a szót, hogy könyv, egyszerre a kötelező olvasmány jut eszébe és elfordítja a fejét. Én ezen a szemléleten szeretnék változtatni, és úgy érzem, a bősárkányi ifjúság partner benne. Arra törekszem, hogy önként, szívesen jöjjenek el hozzánk. Nagyon sok mesénk és diafilmünk van például a legkisebbeknek. Évente legalább kétszer az óvodai csoportokat és az iskolai osztályokat is vendégül látjuk. Ilyenkor a koruknak megfelelő könyveket mutatjuk be nekik, játékos vetélkedőket szervezünk. Nem is kell könyvet levenniük a polcról, olvasniuk sem kötelező. A lényeg, hogy jól érezzék magukat, szerezzenek pozitív élményeket. Aztán rövidesen visszatérnek, ez a tapasztalatom. A legjobb az, ha a szülővel együtt jönnek, így észrevétlenül, de az idősebbek is az olvasóink lesznek – mondta el meglátásait Németh Fáni.

Németh Fáni minél több olvasót szeretne a könyvtárba hívni. Eddigi próbálkozásai sikeresek. Fotó: Cs. K. A.

A felnőttek olvasási szokásairól kifejtette: változó, mely kiadványok a népszerűek. Többen kedvelik a krimiket, a thrillereket, az igaz történeteken alapuló regényeket. – Sokan kölcsönöznek mostanában a második világháborúról szóló kiadványokat, de érdeklődnek a romantikus irodalom iránt is. Második éve hirdettük meg könyvtárunkban a 12 hónap, 12 könyv játékot. Minden hónapban egy adott tematika szerinti könyvet választanak ki az olvasóink, külön a gyerekek, külön a felnőttek, és elolvasása után pecséttel nyugtázzuk a teljesítményt. Ez egyébként arra is jó, hogy a komfortzónából kilépve olyan könyveket is elolvassanak, melyek eddig, legalábbis úgy gondolták, távol estek az érdeklődésüktől – magyarázta.

A bősárkányi könyvtár teljes, külső-belső felújításon esett át az elmúlt években. A megyei könyvtárral együttműködve, illetve a Magyar Falu Pályázat támogatásával sikerült az intézményt megújítani.