Bár a rakparton sétálók számára különleges látványnak számít a sziklaképződmény, a megjelenése mégsem rendkívüli: a meleg nyarakat követő alacsonyabb vízállású – vízügyes szaknyelven „kisvizes” – őszi időszakokban a 2000 óta 15 olyan év volt, amikor megmutatta magát, néha több hónapon keresztül is. 2018. október 25-én pedig a vízállás egyenesen negatív rekordot döntött, mindössze 33 cm volt. Ezt követően 2022 augusztusában bukkant ki ismét a szikla.

Budapesten, a Vigadó téri vízmércén a sokéves (1901-2022) átlag vízállás 301 cm. Az elmúlt kilenc hónap alapján 2023 az átlagosnál szárazabb évnek mutatkozik, így nem meglepő a szirt újabb megjelenése.

Ma reggel 78 cm volt a Duna vízállása Budapestnél, továbbra is egybefüggően látszik a sziklaszirt.

Az elmúlt csapadékszegény időszak következtében hazai vízfolyásaink egyébként többnyire igen alacsony mederteltségűek. Az így kialakuló vízállás eddig egy folyón, a Szamoson múlta alul a valaha mért legkisebb vízállást. Az új negatív rekord Csengernél október 10. óta -147 cm.

Duna és a Tisza hazai szakaszán több helyütt is 20-30 cm-rel megközelítette a jelenleg érvényes legkisebb vízállást, de ez ilyenkor a hidrológiai újév előtt (november 1.) pár nappal nem szokatlan. Ezekben a napokban azonban már egy ciklon alakítja kontinensünk időjárását, amely erőteljes melegedést, és helyenként akár kiadós mennyiségű csapadékot is jelenthet. Ennek következtében a Duna és mellékvízfolyásainak jelenlegi stagnáló, enyhén apadó vízjárása enyhén áradó lesz, néhány deciméteres vízszintemelkedés valószínű. A Tisza vízgyűjtőjén várható csapadékmennyiség kevesebb, így a vízszintemelkedés mértéke is kisebb lesz.

Az elkövetkező napokban még negatív rekord közeli (30 cm-en belül) vízállás valószínű az alábbi vízfolyásokon: a Lajtán, a Rába felső szakaszán, a Sión, a Szamoson és a Zagyván Jászteleknél.