Fogarasi Zoltán előadásában elmondta: a vármegyében a szervezet létszáma 297 fő, 8 mentőállomás és 2 mentési pont működik 32 mentőkocsival. Még kimondani is sok, hogy 2022-ben 45.767 feladatot láttak el, 1.693.063 kilométert tettek meg, a mentés mellett 561 rendezvényt biztosítottak. Az új egységes alapellátási ügyelet március 1-jén másodikként indult el a vármegyében 6 telephelyen. Október 28-ig 30.386 beteget láttak el, ebből 2205 beteget irányítottak kórházba. Telefonos tanácsadást 9458 alkalommal végeztek. Győrben 8559 felnőttet és 6118 gyermeket, Sopronban 5122 felnőttet és 1420 gyermeket, Mosonmagyaróváron 4326, Kapuváron 1427, Pannonhalmán 6253 beteget láttak el. Az 1830-as ügyeleti hívószámot gyakran hívják, sajnos már sokszor a 112 hívása helyett is – mondta Fogarasi Zoltán, ki arról is beszélt, hogy a vármegyék közül a legnagyobb betegforgalmat bonyolítják le. Ennek oka lehet egyrészt az, hogy egy működőképes ügyeleti rendszert vettek át, másrészt az, hogy a két határ mentén fekvő vármegyénkben nagyon sok a külföldön munkát vállaló, aki itt kér az ügyeleten orvosi ellátást.

A mosonmagyaróvári különleges gazdasági övezet több részén kezdődött meg építészeti tervezés, építési engedélyeztetési eljárás. A gyorsabb ügymenet érdekében a vármegyei önkormányzat kezdeményezi azoknak az utaknak az ingyenes tulajdonba vételét, amelyek a magyar állam kizárólagos tulajdonát képezik. A döntés a kérelem nyomán az MNV Zrt. novemberi közgyűlésén születik meg.