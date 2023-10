Az idősek napi programok részesei lehettek azok, akik múlt csütörtökön délután ellátogattak A Vértes Agorájába, ahol jó néhány egészségügyi szűrő- és mérővizsgálat után az emberek képet kaphattak egészségük pillanatnyi állapotáról. Továbbra is érvényes a szűrővizsgálatok fontossága a megelőzés és a gyógyítás érdekében. A programok kereteit a különféle szűrővizsgálatok, mérések, egészségügyi tanácsadások adták. Volt többek között vércukor-, véroxigénszint-mérés, prosztata- és vastagbélszűrés is. A mintegy 40 vizsgált személy gyorstesztje negatív volt. A bemutatók, az előadások, a különféle szűrések, mérések egyrészt a kór megelőzésére, a betegség korai felismerésére helyezték a hangsúlyt, másrészt a terápiákra, utókezelésekre. Ezek között a mozgás és a szabadidős sporttevékenység is szerepelt.

Számos szűrővizsgálattal és egészségmegőrző programmal, tanácsadással várták az időseket A Vértes Agorájában. Fotók: Kiss T. József

Bács Judit, A Vértes Agorája programszervező munkatársa, az idősek napi projekt szervezője elmondta, ilyen rendezvény még nem volt náluk. Sokféle szűrést, mérést vehettek igénybe az érdeklődők ingyenesen, csupán regisztrálni kellett. A jóga mellett népszerű volt a szeniorörömtánc, amit szintén sokan kipróbáltak. Előadásokat is hallhattak a résztvevők. Bölkei Zoltán mentőtiszt a stroke, a szívinfarktus jeleiről tartott beszámolót. Kőpataki Krisztina az egészséges életmód alappilléreiről tartott ismertetőt. A jógát Tátrai Zsuzsával, a szeniorörömtáncot Mohos Judittal lehetett kipróbálni. Az egészségügyi szolgáltatásokat ingyen lehetett igénybe venni.

Szücsné Posztovics Ilona polgármester az idősek napja alkalmából köszöntötte a megjelenteket. Tatabánya lakossága egyre öregszik, az önkormányzat tőle telhetően támogatja, segíti az időseket.

A program szervezői az „Én nagyszüleim” címmel alkotói pályázatot hirdettek gyermekek számára. A helyezetteknek a díjakat a megnyitó után Szücsné Posztovics Ilona, Tatabánya polgármestere adta át. A díjat nyert alkotók rajzai A Vértes Agorája aulájában láthatók. A rajzpályázat díjazottjai: Barkó Boglárka, Papp Zoltán, Viha László Ferenc, Galambos Julianna, Várhelyi Ábel, Balogh Natali Anna, Bense Kamilla, Kovács Patrik, Rápolthy-Kis Miksa, Szabó Áron, Gombkötő Benő, Horváth Lilla, Varga Petra. A tatabányai idősek napi program vidámsággal és könnyűzenével ért véget. Előbbit az Aradi–Varga Show szolgáltatta. A Szécsi piano: Mujahid Zoltán (ének) és Lőrincz Ádám (zongora) koncertje Szécsi Pált megidézve adta elő slágerdalait, szerzeményeit.

Az „Én nagyszüleim” című pályázat nyerteseit is köszöntötték.

Egyre több a 60 feletti

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Szerte a világban ünneplik ezekben a napokban a 60 év felettieket, különféle programokat, köztük egészségmegőrző programokat szerveznek számukra. A Földön napjainkban mintegy 600 millió 60-on felüli ember él. Számuk 2025-re meg- duplázódhat. Tatabánya lakosainak a száma 70 ezer fő. Ennek körülbelül 25 százaléka 60 év feletti.