A vásárlók és az eladók elmondásai szerint 13 órától kezdett helyreállni a rendszer addig csak készpénzzel lehetett vásárolni.

Mi is tettünk egy próbát, egy Szent István úti élelmiszerüzletben, és a vasútállomáson is gond nélkül tudtuk kártyával fizetni. Azonban több helyen a szokottnál hosszabb sorok alakultak ki a pénztárakhoz, ugyanis a délelőtt hoppon maradt vásárlók, akik akkor nem hoztak magukkal készpénzt, most tértek vissza, hogy pótolják az elmaradt bevásárlást.

Az ügyben több bankot is megkerestünk, remélve, hogy megtudjuk a hiba okát.

Az OTP Bank kommunikációs osztályának munkatársától, a következő választ kaptuk:

„Technikai probléma okozott nehézséget az OTP Bank által üzemeltetett POS és ATM-ek esetében. A rendszerek már megfelelően működnek. Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk.”

A közlekedésben is fennakadást okozott az eset. A MÁVINFORM 11:23 órakor tette közzé Facebook oldalán, hogy ideiglenesen nem lehet bankkártyás fizetéssel vasúti jegyet vásárolni a pénztáraikban, a jegykiadó automatákon, vonatok fedélzetén, illetve az online csatornákon. Egy órával később jelezték, hogy a hibát elhárították.