Korózs Gábor, a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége elnöke elmondta, hogy a hétvégi kiállítás tulajdonképpen egy rendezvénysorozat, ahol három napon át három önálló kutyakiállításra került sor. Mindennap közel 300 kutyafajtát láthatott a közönség, összesen 6000 kutyát bíráltak el a szakemberek. Rengeteg kísérőprogram és fajtaklubrendezvények várták a látogatókat.

A rendezvény mindhárom napján közel 300 kutyafajtával találkozhattak a látogatók. FOTÓ: Komáromi Városmarketing Kft.

„A szövetség által szervezett kutyakiállítás sikerének titka a helyszín. Komárom Európa szívében van, könnyen megközelíthető Nyugat-Európából és a balkáni országokból is. A látogatók és a bírák 50 százaléka külföldről érkezik. Jöttek Finnországból, Németországból, Dániából, de a kontinensen túlról is. Komárom jó házigazda, az erődnek és a városnak egyaránt remek hangulata van. A versenyzők és a látogatók is évről évre szívesen visszatérnek ide” – fogalmazott Korózs Gábor.

Az elnök arról is beszélt, hogy a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetségének fő célja a fajtakutyák tenyésztése, ugyanakkor a felelős kutyatartás ugyanúgy a szívügyük. Ezért vasárnap egy hobbikutya-bírálat zajlott. Erre a versenyre nem kellett előzetesen regisztrálni, a szakemberek elsősorban a négylábúak ápoltságát, egészséges mozgását, gondozottságát, illetve a gazdával való összhangot figyelték.

A kiállítás mindhárom napján a Magyar kutyafajtákat megismertető tanösvény is várta a gyerekeket, akik több állomáson végighaladva ismerkedtek meg a kilenc magyar kutyafajtával.