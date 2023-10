Az elismerést az a múzeum nyerheti el, amely programjaival részt vesz a szeptember 25. és november 12. között Jövő! Menő! Múzeum! mottóval zajló 18. Múzeumok Őszi Fesztiválján, valamint benevez az Arany Süniért folyó versenybe. Szintén feltétel még, hogy legalább egy fesztiválos rendezvényéről a fesztiválja hivatalos Facebook-oldalán videófelvétel formájában tudósítson, és a legmagasabb számú like-ot érje el 48 órán belül. A tatai Kuny Domokos Múzeum eleget tett a felhívásnak, az elmúlt hétvégén a Geotóp Nap programjával beszállt az Arany Süni díjért folyó küzdelembe.

A Geotóp Nap programjai, melyen Róza és Léna is résztvettek, a Várudvarban (képünkön) és a Geológus Kertben voltak. Fotók: Kiss T. József

Kürthy Dóra, a tatai Kuny Domokos Múzeum igazgatóhelyettese, a programok egyik főszervezője elmondta: a játékban részt vevő munkatársak és látogatók bejelentkeztek a helyszínekről, a Várudvarról és a Geológus Kertből, ízelítőt adtak a programjaikból. Már kora délelőtt mozgalmas volt a két helyszín, 10–16 óra között őslénymaradványt is lehetett simogatni.

– A fesztivál keretében szervezzük meg az idei Geotóp Nap programját, ami méltán népszerű a helyiek és a városba érkezők között egyaránt. Családok, baráti társaságok számára is remek program, de egyénileg is nagyszerű lehetőség adódott Tata felfedezésére, a természettudományos ismeretek bővítésére. A nap számtalan kalandot ígért a látogatók számára. Remek kínálattal és hangulatban várták az érdeklődőket, volt geo- és ökojátszóház és „beszabaduló” játék is. Meg lehetett tapintani a 2023-as év ásványát (antimonit) és ősmaradványát (borostyán).

Október 23-ig lehet szavazni 2024 ásványára és ősmaradványára.

A várudvari programokon 260-an vettek részt. A Geológus Kertben több mint százan fordultak meg. A kővadászat játékot közel 30 látogató, többnyire családok teljesítették. Közben pedig szavazni lehetett a 2024. év 3–3 ősmaradvány- (Quercus kubinyii, gyapjas mamut és aptychus) és ásványjelöltjére (földpát, korund és cirkon).