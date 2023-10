Mint mondta, kutatások igazolják, hogy a magyarok a kevésbé optimista emberek közé tartoznak, pedig ennek sok negatív velejárója van. A pesszimisták hajlamosak felnagyítani a legkisebb problémát, még akkor is, ha az élet valódi nehézségei elkerülték őket. Az igazi megpróbáltatást a világjárványok, a háborúk, a gazdasági válság jelentik, és természetesen a személyes tragédiák, a munkahely, a szeretett személy, vagy az egészség elvesztése. A betegségben döbben rá az ember, hogy amit addig nehézségként élt meg, eltörpül az egészség elvesztése mellett. Személyes példáján keresztül vezette le, hogy az ember életében egy-egy krízis nem csupán válságot jelenthet, hanem döntési helyzetet, fordulópontot és egyben esélyt is. - Rajtunk múlik, hogy a negatív gondolat át tud-e fordulni pozitívra - mondta.

Ezután arról beszélt, hogy milyen képességek kellenek a nehézségek leküzdéséhez? Megismertette a reziliencia, vagyis a lelki ellenállóképesség, rugalmas alkalmazkodó képesség fogalmát. Ez egy olyan képesség, amely által az erőteljes, meg-megújuló, vagy akár a sokkszerű külső hatások ellenére is sikeres alkalmazkodásra vagyunk képesek. Úgy is mondhatjuk: a reziliencia a nehéz helyzetek utáni rugalmas felpattanás. A pszichológiai rugalmasság tudatos jelenlétet jelent, valamint az adott nehéz helyzet elfogadását, ami ez esetben nem beletörődés, hanem annak felismerése hogyan lehet az adott helyzetből a legjobbat kihozni, illetve a legkisebb sérüléssel túl lenni rajta.

- Az optimizmusunk soha ne hagyjon el! - mondta. A lelki ellenállóképesség, a pozitív gondolkodás az egészségi állapotunkat is befolyásolja. Hatással van a krónikus betegségekre, a cukorbetegségre, a daganatos betegségekre, a depresszióra és a Parkinson kórra. A magas reziliencia szint megvédhet bizonyos pszichiátriai betegségekkel szemben, sőt segít a jobb életminőség elérésében és az önmegvalósításban is.

- A rezilencia tanulható, kifejleszthető. Vannak a családi színtérhez és az egyéb közösséghez köthető összetevői - hívta fel a hallgatóság figyelmét. A nyugdíjasok számára is fontos, hogy tartozzanak egy közösséghez, magukénak tudják ismerősök, barátok, rokonok támogatását. Teljesítményüket jelentősen befolyásolja, hogy mennyire érzik megbecsültnek, befogadottnak magukat a számukra fontos közösségben. A gyermekeket is úgy kell nevelni, bátorítani, hogy elhiggyék magukról, képesek a legnehezebb dolgokat is megcsinálni.

- A rituálékkal szerkezetet adhatunk a napnak - magyarázta a mai, átláthatatlan, széthulló világunkban a rituálék újbóli felfedezésének jelentőségét. A gyermekek számára például a folyton visszatérő, ciklikusan megjelenő elemek biztonságot adnak. Az életükbe naponta beiktatott rituálék segítik őket az időben való tájékozódásban. A családi rituálék szintén nagy jelentőséggel bírnak, összetartó erejük van, megerősíthetik a család egységét, biztos pontot jelentenek az életünkben. Számos kutatás bizonyítja, hogy a kellőképpen rugalmas, érzelemteli és folyamatos rituálé egészségvédő hatással van. Ha a családtagok beszélgetnek, közösen étkeznek, megosztanak egymással élményeket, érzéseket, az kihat a lelki és testi egészségre. Ugyanúgy fontosak a közös ünneplések.

Dr. Pásztor Enikő saját "éntörténetét" is megosztotta a hallgatósággal, beszélt arról hogyan sikerült egy igazán nehéz élethelyzetből megerősödve kijönnie. Végezetül azzal fejezte be az előadását: optimista az, aki a nehézségeiből lehetőségeket teremt!

Módos Ferenc nagy elragadtatással szólt az előadásról, ami elsősorban azért tetszett neki, mert kitárulkozó volt és személyes példákon alapult. Ezzel együtt tanácsokat is kapott arra, hogyan lehet krízishelyzetekben az élet nehézségein úrrá lenni.