További bizonyítással folytatódott szerdán az eltűnt villanyszerelők tárgyalása. Legutóbb É. Imre vádlott és hozzátartozóinak, a sértettek eltűnése napján rögzített közlekedési nyomvonalát és telefonjaik cellainformációit vetették össze és mutatták be. Most áttértek a lefoglalt tárgyi bizonyítékokra, irathalmazokra, jegyzettömbökre.

Dr. Tóth Gábor, M. Zoltán sértettet és családját képviselő ügyvéd néhány új információt is megosztott a bíróságon a 2018-ban eltűnt férfi halottá nyilvánításával kapcsolatban.

A mosonmagyaróvári bíróság jelen eljárás jogerős döntéséig felfüggeszti M. Zoltán halottá nyilvánítását

- jelentette be.

O. Vilmos 2015 nyarán tűnt el, míg M. Zoltán 2018. március végén. Mindkét férfi esetében eltelt 5 év, amikor megkezdheti a család, a hozzátartozó elhunyttá nyilvánítását. A váci villanyszerelő esetében néhány éve le is folytatták az eljárást, de a mosonmagyaróvári sértettnél az ügy lezártáig erre nem kerülhet sor. Évekig is eltarthat, mire jogerős ítéletet hoznak, ugyanis a Győri Törvényszék után másodfokon a Győri Ítélőtáblán folytatódik a per.

Több száz tárgyi bizonyítékot gyűjtöttek a nyomozók az évek során mindkét sértett, vádlott és hozzátartozóik körében. Van, amiket a lakásukon, birtokukon vagy autóikban foglaltak le. Ezeket a bíróság most egyesével ismerteti. Közülük az egyik egy határidőnapló, ami feltételezhetően É. Imre lányáé. Ebben pedig érdekes feljegyzésre lett figyelmes dr. Bóka Tibor bíró.

A 2015-ös jegyzettömb egyik napjához az volt beleírva, hogy "lőfegyvert tartó alkalmassági vizsga". Nem tudni, hogy ezt a lány vagy esetleg a család másik tagja jegyezte be, ugyanis nem egyértelmű ki használta a határidőnaplót. A vádlott is alaposan szemügyre vette az apró füzetet, bizonyos részeknél azt feltételezi, hogy lánya írása olvasható, de a lőfegyveres vizsganapnál már nem tudta megmondani kinek a kézírása lehet.

- A családban senkinek sem volt fegyvere vagy engedélye. Nem használtunk soha lőfegyvert, nem értem mit kereshet ez ott és ki írta oda - válaszolta É. Imre.