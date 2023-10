A NAV ügyfélszolgálatának is helyt adó Deák Ferenc téri épületben a tulajdonos energetikai felújítást végez. Az ügyfélszolgálati irodákban zajló munkavégzés ideje alatt, október 19. és 24. között az ügyfélszolgálat zárva tart.

A NAV Infóvonala a 1819-es telefonszámon munkanapokon ebben az időszakban is elérhető. Az infóvonal 1-es menüpontjában általános tájékoztatás kérhető, míg a 2-es menüpontban konkrét ügyben is lehet tájékozódni, illetve bizonyos ügytípusok telefonon is intézhetők. A 2-es menüpont használatához mindössze ügyfél-azonosító szám (PIN-kód) vagy részleges kódú telefonos azonosítás szükséges. Ügyfél-azonosító szám legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban igényelhető a TEL-nyomtatványon, ennek menetéről elérhető egy részletes útmutató a NAV honlapján.

Akinek van KAÜ-azonosítása (ügyfélkapu, e-személyi igazolvány, arcképes videós azonosítás vagy telefonos azonosítás), online is intézheti adóügyeit a NAV webes felületein. Nyomtatványok online kitöltéséhez és beküldéséhez az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazást, míg többek között adószámla-lekérdezéshez, tartozás online bankkártyás befizetéséhez az Ügyfélportált érdemes felkeresni.

Halaszthatatlan személyes ügyintézésre az érintett munkanapokon, október 19-én, 20-án, illetve 24-én a NAV győri központi ügyfélszolgálatán (Győr, Szent István út 15-17.) van lehetőség. Az ügyfélszolgálatok nyitvatartási rendje elérhető a NAV honlapján.