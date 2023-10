Út-, híd- és járdafelújításhoz nyújt támogatást a Magyar Falu Program legutóbb elbírált pályázata. Háromszáznyolcvannyolc beruházásra összesen ötmilliárd forintot biztosít az állam az ötezer lélekszámnál kisebb településeknek. Vármegyénkben 27 önkormányzat összesen 549,7 millió forintban részesül. A legnagyobb elnyert összeg 45 millió forint lehetett, többek között Szany is ennyi pénzt kap. „Folytatjuk belterületi útjaink felújítását” – mondta el Németh Gergely, a falu polgármestere.

– A Hunyadi utca és a Szentháromság utca Szent Anna- kápolna felé vezető szakaszának karbantartásához kértünk támogatást. Sajnos az árak nagyon megemelkedtek, ezért a „takarónk” nem lesz olyan hosszú, mint a felújításra szoruló utak, de természetesen annak is örülünk, amit el tudunk végezni. Ha az időjárás engedi és a közbeszerzési eljárások is lezárulnak időben, akkor még akár idén elkezdhetjük a beruházást – fogalmazott Németh Gergely, Szany polgármestere.

Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő, a Magyar Falu Programot koordináló kormánybiztos kifejtette: utca, kerékpárút és híd fejlesztésére, építésére pályázónként legfeljebb 45 millió forintot lehetett igényelni, járdafejlesztésre pedig maximum 10 milliót. A Magyar Falu Programnak e pályázata sem igényelt önerőt. A politikus megjegyezte: az út- és járdafejlesztés még mindig az egyik legnépszerűbb támogatási célterülete a programnak.

– Négy év alatt több mint háromezer útfelújítási pályázatot és csaknem másfél ezer járdafelújítást támogattunk országszerte. Az önkormányzati tulajdonú utak és járdák mellett az állami utakat, mellékutakat is folyamatosan fejlesztjük. Utóbbi kategóriában a – jellemzően alacsonyabb rendű összekötő utakat érintő – fejlesztések az idei év végére meghaladják a négyezer kilométert – tájékoztatott Gyopáros Alpár. Hozzátette: utca- és járdafejlesztésekre, valamint az állami utak munkálataira 2019 óta több mint 360 milliárd forintot költött a kormány a Magyar Falu Program keretében.

Vármegyénk települései ezen a pályázaton hídfelújításra nem kértek támogatást. Győrsövényház önkormányzata az elnyert 45 millió forintot két fontos, egymással összekapcsolódó fejlesztésre fordítja.

– Két utcában valósul meg felújítás, a Petőfiben és az Ady Endre utca egy részén. Az utóbbi egy kereszteződés közlekedésbiztonságát javítja, az előbbi pedig egy jelenleg murvás belső feltáró út. Elindítjuk a közbeszerzési eljárást, és a kivitelező kiválasztása után indulhat a munka, olyan hamar, amint lehet. Arra is gondolni kell ugyanis, hogy az anyagköltség csak emelkedik. Nagyon fontos számunkra a támogatás, amit ezúton is köszönünk – fejtette ki Hokstok Imre, Győrsövényház polgármestere.

Kajárpéc 10 millió forintot kapott járdaépítésre. Laki György polgármestertől megtudtuk, hogy az orvosi rendelőhöz és a védőnői rendelőhöz vezető, utolsó szakaszt teszik rendbe a támogatásból.

– Ez a fejlesztés lesz a hab a tortán. Elkezdtük az úgynevezett kispéci faluvégen az építkezést, és most érünk el a rendelőkig. Így gyakorlatilag a másik falurészből is biztonságosan megközelíthetik az intézményt akár a babakocsival közlekedő anyukák is – ismertette Laki György. Kérdésünkre megjegyezte: a beruházás áthúzódik 2024-re.