Varga László köszöntőjében kiemelte, a vármegyei vadásznapnak és trófeaszemlének évről-évre egyre nagyobb a látogatottsága. - Az erdőnél nincs jobb orvosság az elgyötört testnek és léleknek. Ugyanakkor különös jelentősége van a közösségépítő, erősítő kezdeményezéseknek is, mint a mai nap. Felidézhetjük az elmúlt időszak szakmai sikereit, tervezhetünk a jövőre vonatkozóan és megoszthatjuk a tapasztalatainkat, illetve alkalom nyílik a személyes és szakmai kapcsolataink elmélyítésére is - kezdett bele a rendezvény fővédnöke. - A Győr-Moson-Sopron vármegyei vadászterületek kiváló élőhelyet biztosítanak a nagyvadon túl az apró vadaknak is. Hazánkban az Alföld mellett gyakorlatilag csak a Kisalföldön fordul elő a mezei nyúl nagyobb, hasznosíthatóbb mennyiségben. A legkisebb nagyvadak vonatkozásában a Dunántúl az egyik legerősebb őzes területe, ahol idén több mint háromezer őzbakot bíráltak el, amelyből huszonegy aranyérmes lett - fejtette ki Varga László.

- Október elejével lassan lezárul a gímszarvasok násza. A trófeaszemle alkalmával a vadászat eredményeit elhozták nekünk az arra jogosultak, a kiállított több száz trófea pedig azt mutatja, milyen változatos az élőhely ez, ami meghatározza a szarvasok minőséget is. Méltán büszkék lehetnek a gazdálkodók az eredményekre. Mindezek mellett a vármegye két olyan vadászterülettel rendelkezik, ahol évente zsákmányolnak egy-egy nagy trófea súlyú és pontszámú dánbikát. Így kijelenthetjük, hogy Győr-Moson-Sopron vármegye nem csak felkerült a dámosvidékek közé, de egyre előkelőbb helyetek érdemelnek ki - zárta beszédét Varga László.

A megnyitó ünnepségén megjelent dr. Orbán Péter nyugalmazott rendőr altábornagy, Széles Sándor Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal főispánja, dr. Orbán Tibor a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgatója, dr. Jámbor László az Országos Magyar Vadászkamara Győr-Moson-Sopron vármegyei Területi Szervezetének elnöke, Oláh Csaba a Vadászati Kulturális Egyesület elnöke. Továbbá részt vettek a vadásznapon vármegyei elnökök, az Országos Magyar Vadászati Védegylet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, az állami erdőgazdaságok és a vármegyei vadgazdálkodók képviselői, vezetői.

A vadásznapot dr. Jámbor László nyitotta meg, aki hangsúlyozta, a kiállított trófeák egy képet adnak a vármegyei vadgazdálkodás egy szegmenséről. - Harmadik alkalommal rendezzük meg a Győr-Moson-Sopron vármegyei trófeaszemlét, amely alkalmat ad arra, hogy megosszuk vadásztársainkkal a tapasztalatainkat, élményeinket. Egyedülálló a trófeaszemle, hiszen a vármegye teljes területét lefedik ezek a trófeák - mondta el.

Dr. Jámbor László megnyitó beszéde után átadták az idei díjakat és ünnepélyes fogadalmat tettek az új vadászok, amit Nagy Balázs a KAEG Zrt. fővadász a tartott meg.

- A szarvasbőgés ideje minden igaz vadász számára az esztendő legszebb, legkedvesebb időszaka. A trófeaszemle pedig helyt és lehetőséget ad arra, hogy egymás elért eredményeit láthatjuk, közösen örülhetünk a sikereknek, de tanulhatunk egymás hibáiból is. Idén huszonnyolc vadgazdálkodó háromszázharminc trófeával jelent meg a vadásznapon. Mindez országos viszonylatban is páratlan adat - részletezte Nagy Balázs a trófeaszemle megnyitóján. Hozzátette, a kiállított gímbikák 83 százaléka vett részt hivatalos trófea bírálaton. Közülük 67 bronz, 44 ezüst és 7 arany minősítést kaptak.

- A trófeabírálaton átesett gímbikák tizenegy százaléka volt fiatal, hetvenhárom százalék közép és tizenhat százalék volt az öreg korosztály. Beszédesek ezek a számok, melyek rengeteg szakmai információt rejtenek, de az igaz élményt a különböző táji adottságú és élőhelyű területekről érkezett trófeák összehasonlítása adja - mondta a KAEG Zrt. fővadásza.

A nap folyamán kutyás, állathang és solymász bemutatóval várták a kicsiket és nagyokat, de volt még korongvadászat, főzőverseny, kiállítások és sétakocsikázás is. Mindezek mellett a szervezők köszöntötték az idős vadásztársakat.