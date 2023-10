65 éve - Megkezdik a soproni sport-stadion építését

A SOTEX-gyári labdarúgócsapatnak jelenleg nincs saját sportpályája, mert a volt labdarúgópályán új erőmű épül a gyár kapacitásának növelése céljából. A szövőgyár sportolói már előbb kérték, hogy a volt nagyuszoda és a műút közötti területen a Káposztás-kerteknél sportpályát létesíthessenek. Sopron Városi Tanács végrehajtó bizottsága legutóbbi ülésén engedélyezte a sportpálya felépítését. Kikötötte azonban, hogy a gyárnak rendelkezésére álló 1 millió forintból 1959-ben az építkezés első részét el kell végezni. A terveket úgy kell elkészíteni, hogy idők folyamán tízezer néző befogadására alkalmas sportstadionná lehessen kiépíteni. Az új sportlétesítmény kedvez az úszósportnak is. A határozat értelmében ugyanis a volt nagyuszodát szabályszerű építési engedély alapján 1961. május elsejéig fürdővé kell kiépíteni, amelyet a város közönsége is használhat. A sportstadion tervezése és az előkészítő munkálatok már megkezdődtek.

45 éve - Óvodaavatás Sopronban

A város lakosságának örömére és gyerekeinek javára tegnap ismét óvodát avattam Sopronban: a Jereván lakótelep 150 fős új gyermekintézményét. Délelőtt 9 órakor a Fenyőtéri általános iskola úttörőzenekarának indulója fogadta az érkezőket. Az ünnepség kezdetét jelző Himnusz után Szile Csabáné vezető óvónő köszöntötte a vendégeket. Az avatóbeszédet Hencz József,az MSZMP Sopron városi Bizottságának első titkára tartotta. A létesítmény átadása fölötti öröm egyik okaként említette, azért is fontos társadalmi ügy az óvodaépítés, mert mind több gyermekes szülő dolgozhat nyugodtan, s a munka anyagi biztonságot és magasabb életszínvonalat visz a családokba. Az óvodák számszerű növekedésének és a meglevők bővítésének köszönhetjük — mondotta —, hogy amíg 1975- ben száz gyermek közül hetven, 1980-ban már kilencven kilencvenöt részesülhet óvodai ellátásban. Az eredménnyel társadalmi méretekben is büszkélkedhetünk, de mert tudjuk, hogy ez az ellátottsági arány az óvodák 130—135 százalékos telítettsége árán alakult ki, ezért az eredményekkel még nem vagyunk elégedettek. A következő ötéves terv és a most készülő 15 éves tervkoncepció kialakítása során mélyrehatóan foglalkozunk majd az óvodai ellátás bővítésével is. Megköszönve a tervezők, közöttük Vajda Géza,a soproni tervezőiroda építésztervezőjének és a kivitelező GYÁÉV munkáskollektívájának a kilenc hónap alatt elvégzett, 7,6 millió forint értékű minőségi munkát, ama jókívánságának adott hangot adott a pártbizottság első titkára, hogy az óvónők az új óvodában, a jó oktatási— nevelési körülmények között s a gondosan kiválasztott eszközökkel eredményesen neveljék legféltettebb kincsünket, gyermekeinket. Kedves jelenettel folytatódott az ünnepség. Az óvoda vezetője az intézmény felszereléséhez és szépítéséhez nyújtott önzetlen társadalmi munkát köszönte meg. Az Épületasztalosipari és Faipari Vállalat, a MÁV Vontatási Főnökség, a Talajerőgazdálkodási Vállalat, a Volán Vállalat soproni kirendeltségének vezetősége, szocialista brigádjai, továbbá a Soproni Postaigazgatóság fenntartási üzemének Petőfi Sándor és a Soproni Vasöntöde Teszári Kálmán szocialista brigádjai, és a lakótelep társadalmi aktivistái kapták az elismerést. A Munkásőr úti általános iskola énekkarának, valamint az óvodásoknak színes műsora után az avatóünnepség vendégei megtekintették a Jereván lakótelep gyerekeinek ízlésesen berendezett, jól felszerelt birodalmát, amelyet a jövő év őszén egy nagyobb befogadó képességű, újabb óvoda követ a város terve és szándéka szerint.

Forrás: Kisalföld Archív

25 éve - Díszelőadás a kettős jubileumon

A soproni Petőfi Színház adott otthont a Magyar Honvédség soproni emléknapján, a magyar szabadságharc és forradalom, a Magyar Honvédség háromnapos, jubileumi ünnepségsorozata záróakkordjának. A színház ünnepi díszelőadásán egyetlen szék sem maradt üresen. Jelen voltak az ország számos pontjáról érkezett vendégek, a város polgárai, katonák és a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) tanári kara és diákjai. Az ünnepi program első részében Miklósy Gyula főtanácsos, a győri Béri Balogh Ádám katonai középiskola tanulmányi osztályvezetője, majd Sopron polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket. A magyar szabadságharc és forradalom évfordulójáról dr. Kedves Gyula őrnagy, hadtörténész, a Hadtörténeti Múzeum főosztályvezetője emlékezett meg. Rendkívül érdekes, eddig alig ismert megvilágításban beszélt az 1848/9-es eseményekről, különös tekintettel a soproni forradalmárok kiemelkedő szerepére. A Béri Balogh Ádám katonai középiskola művészeti körének növendékei - Birgés Melinda és Tenk Gabriella tanárnők vezetésével - verseket és katonadalokat, toborzó nótákat adtak elő. A szabadságharc dallamaiból a dr. Friedrich András vezette Soproni Ifjúsági Fúvószenekar játszott hatalmas közönségsikerrel. A Honvéd együttes ajándékműsora előtt Szekeres István dandártábornok mondott zárszót, méltatta az esemény országos nagyságát, Sopron város polgárságának az eseményeken való aktív részvételét, maximális segítőkészségét. A Honvéd együttes Aranyos Károly alezredes-igazgató és Novák Ferenc művészeti vezető irányításával kápráztatta el ajándékműsorával a soproni közönséget. A korhű viseletben színpadra lépő táncosok a lelkes közönség vastapsával kísérve felelevenítették a szabadságharc idején divatos néptáncokat. Az ünnepségsorozat a színház különtermében zárófogadással ért véget, amelynek során Cseresnyés Géza,a baráti kör intézőbizottságának elnöke és Nagy Gergely alezredes, a Béri Balogh Ádám katonai középiskola igazgatója megköszönte a város vezetésének, amiért lehetővé tették, hogy Sopronban valósítsák meg évek óta dédelgetett nagyszabású emlékműsorukat. Dr. Gimesi Szabolcs polgármester a kettős jubileumi ünnepségsorozat főszervezőinek a város tisztelete jelképéül emlékplaketteket nyújtott át, amiért öregbítették a leghűségesebb város hírnevét.