60 éve Védett műkincsek Sopronban

A véletlen játéka, hogy a múzeumi hónap megnyitása egybeesik a soproni Liszt Ferenc Múzeum jubileumával. Október 5-én lesz ugyanis ötven éve, hogy a múzeum jelenlegi épületébe költözött. Azelőtt a városháza II. emeletén néhány helyiségben összezsúfolva mutatták be a muzeális anyagot az érdeklődőknek, és korlátozott időben. Az állam 300 000 koronát biztosított a régészeti egyesületnek, hogy megfelelő épületet szerezzen a múzeum céljára. Kapóra jött, hogy a Lenck család a Deák téren (ma Május 1. tér) épült villáját áruba bocsátotta. Hamar létrejött a megegyezés, és a szép épület 1908-ban állami tulajdonba került. Bécsből jöttek tervezők, múzeumi szakemberek,akik a szükséges átalakításokat elvégezték, s végre 1913. október 5-én, tehát 50 évvel ezelőtt sor kerülhetett a múzeum ünnepélyes átadására. A múzeum állománya azóta sokat bővült. Dr. Csatkai Endre által kezdeményezett és rendezett külön kiállítások eseményt jelentettek. Sok-sok érdekes anyagot mutattak be a múzeum kupolatermében. A múzeumi hónap rendezvényeibe az idén kapcsolódott be először a soproni múzeum. Tavaly átrendezés miatt nem került sor külön rendezvényre. Az idén Sopron védett műkincseinek egy részét mutatja be a múzeum.

Az elnevezés — „Védett műkincsek Sopronban” — nem fedi egészében a látnivalókat. Ugyanis akár három vagy négy kiállításra való anyag is van a városban. Az új múzeumi törvény értelmében minden olyan tárgy, festmény,szobor, amely a műkincs fogalma alá tartozik, az államvédelmében van. Nem foglalható le, eladás után is védett marad. Természetesen a tulajdonjogi viszonyon ez nem változtat, még akkor sem, ha a múzeumi szakemberek nem látják a kincs gondozását a tulajdonosnál biztosítottnak. Ebben az esetben gondozásba veszik a tulajdonjog megsértése nélkül. Erre azonban ritkán kerül sor. A városban őrzött műkincsek közül meg kell említeni a Szent Mihály templomban látható, 1491-ből származó aranyozott „békekereszt’’-et, Gálffy Ádám keresztelőtálját az evangélikus templomban az 1674-es évből. Vagy a Storno gyűjtemény számos darabját,köztük a vízöntő edényt, a Langer-gyűjtemény Rembrandt-és Dürer-metszeteit vagy dr. Csatkai Endre tulajdonában lévő Bergl barokk vázlatokat, Cézárék empire szobagarnitúráját, Kapelláróék biedermeier szobáját, Gallusék ugyancsak biedermeier ebédlőjét és számos más családtulajdonában lévő nagy értékű bútorkincset. A most látható kiállításon elsősorban festményeket és szobrokat mutat be a múzeum.Mindazok, akik a törvényt helyesen értelmezik, a múzeumkezdeményezését örömmel vették tudomásul, készséggel adták kölcsön a kért anyagot a jelen kiállításhoz. A védett képek közül elsőnek hadd említsem Brixen 1450-ből származó képét, egy úgy nevezett fatáblát, vagyis fára festett remekművét. A sor Rembrandt követők és holland festők sorozatával folytatódik. Remek alkotás az ismeretlen német festő ecsetje alól 1700 körül kikerült „Csatajelenet”. A biedermeier kor osztrák mesterei több képpel szerepelnek.

A „Leánykafej”, vagy a bécsi városképek a kor stílusát vetítik a szemlélő elé. Ragyogóalkotások a világhírű, Daffinger miniatűrjei. Széchenyi István nejéről is ő készített miniatűr festményt. Magáról Széchenyiről nem sikerült Daffingernek képet készítenie,ugyanis Barabás Miklós volta kedvenc festője. Két remek Dürer-metszet és Courtois: Csatajelenet című képe mellett Maulbertsch és Borriako kétnői arcképe sorakozik a néző nagy gyönyörűségére. Nagy festőnk, Dorffmeister képei, Sigris megörökített alakjai,továbbá a Raffael- és Jannek iskola követőinek alkotásai zárják a múlt századok művészi kincseit. Az újabb mesterek közül Pállik Béla, Koszta József, Aba Novák, Szőnyi,Márffy és Mednyánszky képei kaptak helyet a kiállításon. A szobrok közül a XV. századból származó két gótikus szobor,továbbá barokk kor és osztrák szobrászok művei láthatók. Elismerés illeti a soproni múzeum vezetőit a kiállítás ötletéért és megrendezéséért.Szeretnénk hinni, hogy a városban lévő és csak nagyon kevesek által látható műkincsek szép sorjában (arany,ezüst tárgyak, figurális emlékek, bútorok, szőnyegek stb.)bemutatásra kerülnek. Szellőztessék még egy kicsit a mintegy 250 darab védett műkincset, mutassák be a nagyközönségnek, hisz ily módon mindenki megláthatja, mennyi érték van Sopronban.

50 éve „Börze” — Meglepetéssel olcsóbb a soproni szőnyeg

Nem valamiféle öncélú termékmutogatási vágy, reprezentatív törekvés — közérdek és persze vállalati érdek vezérli a Soproni Szőnyeggyárat,amikor évente két alkalommal megrendezi a kereskedők részére azt a nagyszabású árubemutatót, amelyet csak az újságíró nevez „börzének”. Mindenki más, aki ennek szervezésében, rendezésében, eseményeiben részt vesz,„specifikus árubemutató”-ként említi a tavasszal és ilyenkor ősz elején immár hagyományosan sorra kerülő találkozót.Nem másról van ilyenkor szó, mint arról, mit és mennyit gyártson a következő félévben az önállóságát jól kihasználó,a kereskedelem véleményére mindenben támaszkodó s ilyenformán a vevők érdekeit szem előtt tartó gyár. A kereskedők, az ország minden tájáról Sopronba, a volt Ady Művelődési Házba sereglett szakemberek bizony jócskán meglepődtek, amikor a napokban lezajlott időszerű börzén, amelyen a jövő esztendő első felére tervezett szőnyegeit, bútorkárpitjait mutatta be a gyár — az ismertetés árcsökkentések bejelentésével kezdődött.

Az alapanyagárak s köztük azok a gyapjú és műszálas termékek, amelyeket nagy mennyiségben használ fel termékeihez a soproni gyár,világszerte emelkedő tendenciát mutatnak. Az alapanyagárak emelkedése nem hirtelen következett be. Ezért gondos vállalati gazdálkodással, a belső erőtartalékok feltárásával, latbavetésével, egyes alapanyagok, importból származó drága műszálak hazai termékkel történő helyettesítésével, a jövő évre tervezett s még csak újabb gépi beruházást sem igénylő négy és fél százalékos termelésnövekedéssel és számos gazdasági és kereskedelempolitikai szempont egyeztetésével mégis olyan lehetőséget teremtett a Soproni Szőnyeggyár,hogy jövőre egyetlen termékének árát sem emeli, sőt néhány szőnyegféleség árát 10—16 százalékkal csökkenteni is tudja.

A „Diadal” nevet viseli a gyár egyik tűzött szőnyege,amelyből a kereskedelem a bemutatót megelőző igénykutatás szerint nem kívánt rendelni. Ez a „faltól falig” terítésre is alkalmas szőnyeg azonnal kapós lett, mihelyt a nagykereskedelem képviselői megtudták: beletartozik a csökkentett árú termékek sorába. A bemutatón a kereskedők, saját korábbi igényüket módosítva. Mint ahogy azonnal másként néztek a kereskedők a másik, árcsökkentésben szereplő szőnyegre is. A „Duó”nevű velúr, tűzött technológiával gyártott szőnyegből előzetesen 20 000 négyzetmétert, a mostani ismertető alatt ennek a többszörösét,64 000 négyzetmétert vásároltak meg előre. Kétszáz féle terméket, amelyet bemutattak, persze nem lehet felsorolni, azt viszont mindenképpen érdemes továbbadni,amit a gyár kereskedelmi osztályának vezetőjétől, Kopik Istvántól az újdonságokról hallottunk. » — A hagyományos szőnyegeink közül a kettős velúrszőnyeg eddig tisztán viszkózó alapanyagból készült.Most az ár megtartása mellett úgy növeljük e termékminőségét, hogy fele-fele arányban szintetikus, illetve műrost alapanyagot használunk fel gyártásánál. A tűzött buktához eddig import alapanyagot használtunk,most egy nemrégiben kidolgozott és a gyártásban bevált magyar alapanyaggal, polipropilén szállal helyettesítjük a külföldi anyagot. Aminőség javul, az ár nem változik. Nem titok, a gyárnak jövőre a mintegy 2,7 millió négyzetméter áru előállításába s a termelői árba betervezett csökkentés kilencmilliót jelent. Lemondhat-e erről a tiszta nyereségről a vevők javára úgy, hogy a vállalati nyereség nem rövidül? — Mindazt, amit itt bejelentettünk az árak csökkentéséről, tudjuk tartani úgy,hogy a termelés a jobb szervezéssel, anyagellátással, a gépállásidő csökkentésével négy és fél százalékkal emelkedik. — A mi kereskedelmi vállalatunk a gyár mintegy negyven százalékos kapacitására állandó vevő — mondja Horváth Ferencné,a Budapesti Textil-nagykereskedelmi Vállalat osztályvezetője.

— Itt most a sok szép termék mellett tíz új mintázatú s negyven új színállású terméket is láttunk. Az a véleményem, hogy a soproniak nagy meglepetést okoztak, nem csupán nekünk kereskedőknek az árcsökkentéssel és megtartásával, hanem a velük nagyon egészséges versenyben levő másik vállalatnak, a LATEX-nek is. Éppen a múlt héten jelentette be a LATEX, hogy az alapanyagárak világpiaci áremelkedése következményeként termékeik árát jövőre várhatóan hét százalékkal kénytelenek emelni. Sopronban nagyon következetes a régi szőnyegcsaládok megújítása, az újak igény szerinti kialakítása, és ebben nagy szerepe van az itt csoportosuló fiatal tervezőgárdának. Az árcsökkentés azt mutatja, hogy jó úton jár a Soproni Szőnyeggyár, és mind erősebb versenytárs lesz a piacon, ott, ahol végül is eldől, miből mennyit vesznek a vásárlók.A „faltól falig” tűzött szőnyeget, amelyet kisebb méretben is gyártanak, egyedül a SOTEX készíti az országban. A fejlesztést, a mintázás felé törekvést folytatja a gyár. Ugyanakkor azzal,hogy négy tűzött szőnyegárát is csökkentette, jelentős lépést tett annak érdekében,hogy ne csupán „közületi”szőnyeg, hanem igazi tömegcikk legyen ez a termék. S ez egyre elérhetőbb nekünk kereskedőknek, s természetesen a vásárlóknak is!

20 éve A virágos Sopronért

A soproni városházán tegnap rendezték meg az idei környezetszépítő verseny díjkiosztását. A három kategóriában összesen tizenheten neveztek a megmérettetésre. Az egyik kategória nyertese, Katona Imre a díjjal járó pénzjutalmat a kórház gyermekosztályának ajánlotta fel. Intézményi kategóriában az Erzsébet-kórház lett az első helyezett. Harcos Ferenc intézményi főmérnök elmondta: a kórház környékét igazi botanikus kertté, idővel természetvédelmi területté szeretnék nyilváníttatni. A parkosított, tiszta környezet a betegeknek már fél gyógyulást jelent - tette hozzá.